“¿Los empujo al infierno?”: Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales”, advirtió.

El republicano puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fue arrestado y depuesto Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York donde afronta cargos por narcotráfico.

Desde ese día, dijo el líder estadounidense, “cientos de presos políticos han sido liberados” y aseguró que se trabaja para un “futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”, además de destacar el acuerdo por el que Estados Unidos controlará parte de las reservas del crudo venezolano.

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“Tengo que tomar una importante decisión, o llego a un acuerdo o aniquilaré a Irán rápidamente, los hundiré en el infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza para generaciones venideras, terminará tan rápido que le darán vueltas la cabeza".



El genocida Trump amenazó a… https://t.co/OYimMlAncH pic.twitter.com/B3cKBYfnZN — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026

Estados Unidos puso especial énfasis en el combate al narcotráfico, al asegurar que los carteles son “el EI (Estado Islámico) del continente americano” porque “torturan y extorsionan como instrumento de terror”.

“Al igual que el EI, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad, que es lo que estamos haciendo”, agregó el mandatario, al reivindicar su campaña de bombardeos contra lanchas que supuestamente trasladan droga en el mar Caribe.

¿Qué dijo Trump sobre Irán en la ONU?

En su intervención, Trump se preguntó si “aniquilar” a Irán, pero opinó que llegará a un acuerdo para poner fin a la guerra tras las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

“Debo tomar una gran decisión”, expresó el mandatario. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente? “, prosiguió el mandatario.

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 “Somos víctimas del terrorismo”. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel de terrorismo durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.



“Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que somos terroristas. No somos… pic.twitter.com/Jgy9K57i8M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

“¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones? “, agregó.

Asimismo, dijo que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que “está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra”.

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