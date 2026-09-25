Una nave espacial diseñada para realizar una complicada misión de rescate terminó reingresando a la Tierra después de que el operativo para salvar a un telescopio de la NASA no pudiera completarse.

Se trata de LINK, una nave robótica desarrollada por Katalyst Space Technologies para acercarse al observatorio Neil Gehrels Swift y elevarlo a una órbita más segura.

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Cronología de la nave LINK que falló la misión

La misión, financiada por la NASA con alrededor de 30 millones de dólares, enfrentó problemas de control que impidieron completar el objetivo.

LINK fue lanzada el 3 de julio de 2026 con una misión muy específica: alcanzar al observatorio Swift, capturarlo y llevarlo a una órbita más alta para prolongar su vida útil.

Sin embargo, pocas semanas después del lanzamiento comenzaron los problemas para controlar la orientación de la nave. Esta situación llevó a la NASA y Katalyst a cancelar el intento de captura y elevación del telescopio en agosto.

A principios de septiembre, LINK logró acercarse a entre 12 y 15 kilómetros de Swift y realizó diferentes maniobras con sus brazos robóticos y propulsores. No obstante, la nave no volvería a tener otro acercamiento.

Finalmente, LINK reingresó a la atmósfera terrestre este viernes 25 de septiembre, poniendo fin a la misión. El reingreso ocurrió después de que el proyecto de rescate ya hubiera sido descartado.

¿Qué pasará con el telescopio Swift de la NASA?

Swift fue lanzado en 2004 y durante más de dos décadas ha estudiado fenómenos extremadamente energéticos del universo, entre ellos los estallidos de rayos gamma.

El problema se agravó por una mayor actividad solar, que incrementó el arrastre atmosférico y aceleró la pérdida de altura del telescopio. La NASA esperaba utilizar LINK para elevarlo nuevamente a una órbita más estable.

Aunque el rescate no prosperó, la NASA volvió a activar en agosto dos de los instrumentos científicos de Swift para aprovechar el tiempo que le queda en órbita y continuar recopilando observaciones.

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