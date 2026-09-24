El cine francés está de luto por la muerte de una de sus actrices más reconocidas, Marina Vlady falleció este 24 de septiembre a los 88 años, dejando atrás una carrera que la llevó de muy joven a la pantalla grande y a compartir créditos con grandes figuras del cine.

Pero, ¿quién era la actriz y por qué su nombre se convirtió en uno de los más importantes del cine europeo?

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Marina Vlady était la sœur de la comédienne Odile Versois et elle raconte, dans cette interview de 1962, son entrée au cinéma à 11 ans. pic.twitter.com/fzzvd3JghH — Th Barnaudt (@tbarnaud) September 24, 2026

¿Quién era Marina Vlady?

Marina Vlady nació el 10 de mayo de 1938 en Clichy, Francia, en una familia de origen ruso; su nombre de nacimiento era Catherine Marina de Poliakoff-Baïdaroff y sus padres habían llegado a Francia después de abandonar Rusia.

La actuación prácticamente formaba parte de su familia: sus tres hermanas también desarrollaron carreras artísticas y adoptaron nombres profesionales; juntas incluso incursionaron en la música y llegaron a grabar canciones rusas.

Vlady comenzó a aparecer frente a las cámaras desde pequeña y su carrera cinematográfica tomó fuerza durante la década de 1950 y uno de sus primeros trabajos importantes fue Avant le déluge, de André Cayatte, estrenada en 1954.

A partir de entonces comenzó a trabajar tanto en producciones populares como en proyectos de directores reconocidos del cine europeo.

Marina Vlady ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1963, cuando recibió el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes por su trabajo en Le Lit conjugal, dirigida por Marco Ferreri.

El reconocimiento llegó después de que Vlady ya hubiera interpretado personajes muy distintos y se consolidara como uno de los rostros del cine francés de aquella época.

Su trayectoria también incluyó colaboraciones con directores como Orson Welles, Jean-Luc Godard y Bertrand Tavernier, además de producciones francesas e italianas.

Entre sus películas se encuentran La princesa de Clèves, Campanadas a medianoche y Dos o tres cosas que sé de ella.

Marina Vlady también fue escritora

Marina Vlady no solo fue una exitosa actriz, también amplió su actividad artística hacia el teatro y la literatura.

Una de sus obras más conocidas fue Vladimir o el vuelo detenido, publicada en 1987 y relacionada con su relación con el poeta, actor y cantante soviético Vladímir Vysotski, con quien estuvo casada.

La escritura terminó ocupando un lugar cada vez más importante en su vida, especialmente conforme disminuyeron sus apariciones cinematográficas.

¿De qué Marina Vlady?

Hasta el momento, su familia quien confirmó el fallecimiento, no ha informado públicamente una causa de muerte médica específica.

Con la muerte de Marina Vlady, termina una trayectoria de varias décadas frente a las cámaras, pero también en los escenarios y en la literatura: una carrera que comenzó cuando era apenas una niña y que la llevó desde el cine popular hasta trabajar con algunos de los grandes nombres del cine europeo.

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