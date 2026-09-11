Astronautas Reid Wiseman y Victor Glover de la misión Artemis II se retiran de vuelos espaciales

La misión Artemis II hizo historia al llevar nuevamente a seres humanos hasta la Luna, pero dos meses después de aquel viaje, sus protagonistas decidieron poner punto final a su etapa como astronautas activos.

Reid Wiseman, comandante de la misión, y Victor Glover, quien se desempeñó como piloto, dejarán de participar en vuelos espaciales, aunque continuarán vinculados con el programa de exploración lunar de la NASA como miembros eméritos.

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¿Por qué se retiran los astronautas de Artemis II?

En el caso de Victor Glover, su decisión está relacionada con una nueva etapa profesional en su vida en un rol totalmente diferente.

El astronauta asumió un puesto de liderazgo en la Universidad Politécnica Estatal de California, institución en la que estudió.

En ese nuevo puesto, buscará impulsar el interés de los jóvenes por la ciencia y la ingeniería. “Juntos, continuaremos superando límites e inspirando el próximo gran salto”, declaró Glover.

Por su parte, Reid Wiseman dejará la plantilla de astronautas activos durante este mes. La NASA todavía no ha detallado cuáles serán sus siguientes planes profesionales, aunque continuará colaborando como astronauta emérito.

“La NASA me otorgó una enorme responsabilidad, me apoyó durante dos misiones espaciales y durante mi etapa como jefe de astronautas; y siempre estuvo presente para mi familia cuando más lo necesitábamos”, detalló Wiseman.

Today at @NASAJohnson, the four crew members of Artemis II received the Congressional Space Medal of Honor from President Donald J. Trump for their historic, record-setting mission around the Moon. https://t.co/9uGYYLxhES pic.twitter.com/SIknQU4lVr — NASA (@NASA) August 28, 2026

¿Qué hicieron durante la misión Artemis II?

Reid Wiseman y Victor Glover formaron parte de la tripulación de Artemis II junto con Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La misión desplegó en abril de 2026 y realizó un viaje alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. Además, se estableció un nuevo récord de distancia para vuelos espaciales tripulados.

Durante la misión, la tripulación puso a prueba la nave Orion y distintos sistemas necesarios para las siguientes etapas del programa lunar de la NASA.

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