China y Estados Unidos tienen la responsabilidad de “gestionar la IA para el bien común”: Xi Jinping

Durante su visita a Washington, Xi Jinping, presidente de China señaló que tanto su país como Estados Unidos tienen la “capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien”, además de garantizar que el desarrollo de la Inteligencia Artificial permanezca bajo control humano.

“Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común, y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano y contribuya al bienestar de la población”: Xi Jinping.

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President Xi calls it AI and Artificial Intelligence



Trump is struggling to stay awake already. pic.twitter.com/Tv57sXhQeD — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) September 24, 2026

Estados Unidos vs China por el dominio de la Inteligencia Artificial

Cabe señalar que en la actualidad, el dominio por el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el epicentro de la geopolítica mundial con una rivalidad tecnológica multifacética entre Estados Unidos y China.

Más allá del ámbito comercial, esta nueva lucha podría definir tanto el liderazgo económico como militar y científico del siglo XXI.

Estados Unidos vs. China en liderazgo de la IA Imagen de carácter ilustrativo; hecha con IA. El dominio por el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el epicentro de la geopolítica mundial (Gemini AI)

Donal Trump recibe en la Casa Blanca al presidente de China

La cumbre, que trata de la primera visita de Xi Jinping a Washington en más de una década, es el segundo encuentro en este 2026 entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.

En las primeras declaraciones realizadas durante la mañana de este jueves desde el gran vestíbulo de la Casa Blanca, Trump destacó su amistad personal con Xi, además de que afirmó que las dos potencias habían logrado avances en materia de comercio.

.@POTUS: "President Xi and Madame Peng arrive at an important moment for America — the 250th anniversary of our founding." https://t.co/maACCcumpA pic.twitter.com/bAQKVO6W2E — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 24, 2026

Cabe decir que esta cumbre de mandatario se realiza mientras la administración Trump continúa impidiendo el acceso de varios medios de comunicación a la Casa Blanca, horas después de que un juez federal considerara que la prohibición era probablemente inconstitucional y ordenara que se les restableciera el acceso de inmediato.

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