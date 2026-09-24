Un momento de fuerte tensión se vivió durante la jornada de este jueves en la Asamblea General de la ONU, cuando decenas de delegados abandonaron el salón justo cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se disponía a pronunciar su discurso.

Este peculiar momento sucedió durante el debate general de la 81ª Asamblea de las Naciones Unidas , que se desarrolla esta semana en la ciudad de Nueva York. Imágenes difundidas por agencias internacionales muestran a representantes de distintas delegaciones mientras se levantan de sus lugares y salen del recinto mientras Netanyahu avanzaba hacia el estrado.

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🔴Numerosas delegaciones abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU cuando comienza la intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Si hay otros cobardes que todavían no se han ido, váyanse ahora", dijo Netanyahu. #UNGA pic.twitter.com/W067YRHloc — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 24, 2026

¿Qué dijo Netanyahu ante el abandono de los delegados en Asamblea de la ONU?

El primer ministro israelí reaccionó directamente al gesto. Según la agencia Reuters y otros medios que cubrieron el momento, calificó de “cobardes morales” a quienes abandonaron la sala y añadió una invitación para que quienes compartieran esa postura también se retiraran.

“Si aún quedan cobardes morales que no hayan abandonado esta sala, por favor, háganlo ahora”, señaló Netanyahu entre abucheos y otras reacciones desde el recinto.

Este episodio sucede en un contexto de fuertes divisiones internacionales por las guerras y la situación humanitaria que se vive en Medio Oriente; de hecho, la Asamblea General de la ONU tienes este año, entre sus principales asuntos, abordar temas como los conflictos en Gaza y otras crisis internacionales.

¿Por qué es relevante el discurso de Netanyahu?

La intervención del mandatario israelí se produjo mientras Israel enfrenta críticas internacionales por sus operaciones militares y mientras Netanyahu busca defender ante la comunidad internacional las decisiones de su gobierno.

El abandono de la sala por parte de los delegados se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada diplomática. El momento vuelve a mostrar el profundo desacuerdo internacional que rodea al conflicto de Medio Oriente; ¿qué impacto tendrán estas protestas diplomáticas en las próximas decisiones de la comunidad internacional?

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