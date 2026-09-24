Este viernes comienza una visita apostólica del papa León XIV por Francia, la cual durará cuatro días. Este será el primer viaje oficial de un pontífice a ese país en 18 años.

Serán tres ciudades en total en las que se encontrará el papa León XIV. En París se prepara además un amplio operativo debido a la cantidad de personas que acudirán a los distintos actos, incluida una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia.

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Itinerario del papa León XIV por Francia

La primera parte de la visita se desarrollará en París. Entre las actividades previstas se encuentra un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Además de una visita a la sede de la UNESCO, donde el pontífice abordará asuntos relacionados con el medio ambiente, la inteligencia artificial y el multilateralismo.

El papa León XIV llegará a Francia este viernes 25 de septiembre para iniciar una visita de cuatro días. Después de París, León XIV continuará su recorrido por Lourdes y Metz para concluir su visita el 28 de septiembre.

The Vatican Secretary of State looks ahead to the Pope’s visit to France and to UNESCO, highlighting the “diplomacy of encounter” and the “creative efforts” capable of freeing Europe from a logic of violence.https://t.co/x0I0z2b6Qu — Vatican News (@VaticanNews) September 24, 2026

Otro de los momentos importantes de la visita del pontífice es la vigilia de oración que León XIV encabezará en el Stade de France, donde se espera la participación de más de 80 mil jóvenes.

La agenda parisina también contempla una misa al aire libre el sábado 26 de septiembre en la Plaza de la Concordia, uno de los principales puntos de concentración durante el viaje.

Incrementan la seguridad por visita del papa a Francia

La misa de León XIV en la Plaza de la Concordia será uno de los actos con mayor asistencia. La Arquidiócesis de París reportó 600 mil personas registradas para participar en la celebración.

In an interview with Vatican Media ahead of Pope Leo’s Apostolic Journey to France, the Apostolic Nuncio to France, Archbishop Celestino Migliore, says that the Holy Father’s visit will further the rediscovery of Christianity and interest in Jesus Christ in the country, and will… — Vatican News (@VaticanNews) September 24, 2026

Para atender la visita se desplegará un operativo que contempla alrededor de 15 mil policías y elementos de las fuerzas armadas, además de 17 mil voluntarios, 3 mil sacerdotes y 2 mil 500 periodistas acreditados.

En total, las autoridades religiosas calculan que alrededor de un millón de personas podrían participar en los diferentes eventos organizados en París durante el fin de semana.

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