El desierto de Atacama, considerado uno de los lugares más áridos del planeta, cambió temporalmente de aspecto tras las intensas lluvias registradas en el norte de Chile.

En lugar de las habituales extensiones de arena y suelo seco, distintas zonas comenzaron a cubrirse de flores blancas, violetas y amarillas como parte del fenómeno conocido como “desierto florido”.

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Desierto de Atacama se llenó de flores

El fenómeno ocurre cuando las lluvias proporcionan suficiente humedad para activar semillas y bulbos que permanecen latentes bajo la superficie del desierto.

En Atacama existen alrededor de 200 especies capaces de responder a estas condiciones y comenzar su ciclo de crecimiento después de las lluvias.

En algunos puntos del norte chileno se acumularon más de 180 milímetros por las lluvias, una cantidad extraordinaria para una región donde el agua es extremadamente escasa.

Las precipitaciones estuvieron relacionadas con el fenómeno de El Niño, que modifica los patrones atmosféricos y puede generar cambios importantes en las lluvias de distintas regiones.

Desierto de Atacama (Redes Sociales)

¿Cuántas hectáreas cubrirá el desierto florido en Chile?

La floración ya puede observarse en diferentes puntos cercanos a Copiapó y otras zonas del norte de Chile, pero el espectáculo natural todavía no alcanza su punto máximo.

La Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) calcula que el desierto florido podría extenderse hasta unas 15 mil hectáreas y alcanzar su mayor esplendor durante octubre.

Entre las especies que pueden observarse están los llamados suspiros blancos y las patas de guanaco, que aportan buena parte de las tonalidades blancas y violetas que actualmente destacan sobre el paisaje.

La aparición de flores también activa otros procesos del ecosistema, pues atrae insectos, aves, reptiles y mamíferos que participan en la polinización y en el ciclo de nutrientes.

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