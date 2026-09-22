Submarino hundido en 1945 es un problema 81 años después: Noruega enfrenta dilema por toneladas de mercurio

Un submarino hundido durante la Segunda Guerra Mundial, continúa representando un desafío ambiental para Noruega más de ocho décadas después. Se trata del U-864, una embarcación alemana que yace partida en dos a unos 150 metros de profundidad, frente a la isla de Fedje..

El submarino fue hundido el 9 de febrero de 1945, por el HMS Venturer, un submarino británico. Toda la tripulación murió, mientras que el U-864 se dirigía hacia Japón con personal especializado y materiales destinados a la industria bélica japonesa,

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#OTD in 1945, HMS Venturer sank U-864 in the only confirmed action in which a sub sank another sub when both were submerged. Venturer tracked the noise of U-864 for several hours before calculating time, distance, bearing and target depth to launch a successful torpedo attack. pic.twitter.com/hqCODYsnZf — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) February 9, 2022

¿Por qué el submarino U-864 representa un peligro?

Uno de los principales problemas es que su carga de mercurio metálico, los registros históricos apuntan a aproximadamente 67 toneladas, aunque e l Gobierno Noruego advierte que no existen documentos que permiten confirmar la cantidad exacta.

El precio fue localizado en 2003 y las investigaciones posteriores detectaron contaminación por mercurio en los sedimentos que lo rodean. Actualmente, un área de aproximadamente 47 mil metros cuadrados presenta contaminación asociada al naufragio.

Investigaciones posteriores desvelan que el mercurio se está escapando de los contenedores oxidados (en la foto), contaminando la zona y envenenando la vida marina. Oslo planea una operación de salvamento, pero en 2017 se entierra el U-864 bajo una capa de arena, grava y hormigón pic.twitter.com/iJOMAlDbPN — El enemigo (@hastaloseggsdet) May 16, 2024

¿Por qué Noruega no simplemente retira el submarino nazi?

Justo ahí está el dilema; recuperar el mercurio y partes del pecio podrían reducir la contaminación a largo plazo, pero una operación a gran escala también podría remover sedimentos contaminados y aumentar temporalmente la dispersión del mercurio.

Después de nuevas investigaciones realizadas entre 2025 y 2026, la Administración Costera Noruega recomendó en septiembre de 2026 cubrir permanentemente el precio y el fondo marino contaminado; el Misterio de Comercio y Pesca analiza ahora esta recomendación.

🇬🇧 A unique action

Norway, Friday 9 February 1945. Lt. James 'Jimmy' Stuart Launders, commanding Royal Navy submarine HMS Venturer, is submerged off Bergen. A message, decrypted at Bletchley Park, has sent him and his crew to the waters to hunt a German Type IX U-boat, U-864,… pic.twitter.com/VFVGsTG8QK — Vanguard WWII - by Cadet (@Vanguard_WW2) February 9, 2025

El U-864 demuestra como una decisión tomada durante la guerra puede convertirse, décadas después, en un complejo problema ambiental; ¿es más seguro intentar retirar una amenaza que lleva 81 años bajo el mar o aislarla y vigilarla durante generaciones? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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