Nicolás Maduro reaparece en redes y comparte fotos inéditas desde la prisión en EUA

El exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció en sus redes sociales este domingo 30 de agosto y compartió dos imágenes inéditas desde la prisión de Nueva York, Estados Unidos (EUA), en la que se encuentra recluido tras su captura a inicios de año.

Por medio de su cuenta de X, Maduro aseguró que las imágenes son parte de “un pequeño regalo” a ”todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas y a toda la gente noble que nos ama".

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, redactó.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

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¿De cuándo son las imágenes que compartió Nicolás Maduro?

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, éstas fueron tomadas el pasado 25 de junio, es decir, tienen más de dos meses y apenas fueron publicadas.

En ellas, al igual que se pudo ver cuando fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas, así como su llegada a los Estados Unidos, a Nicolás Maduro se le ve sonriente y saludando con dos dedos, en esa expresión conocida como “amor y paz”.

¿Cuándo fue la última vez que se vio a Nicolás Maduro?

La última vez que fue visto el exdictador de Venezuela fue el 22 de junio en la audiencia inicial que se llevó a cabo por su caso en donde se le acusa de narcotráfico y posesión de armas, por lo que se puede inferir que las fotos fueron tomadas días después de este hecho.

Tanto Maduro, como su esposa Cilia Flores (también arrestada en Nueva York) han rechazado los cargos en su contra y ahora, en redes sociales, han comenzado una campaña a su favor.

Su aparición también coincide con el anuncio de que Estados Unidos tendrá el control de 65 mil millones de barriles de petróleo que forman parte de las reservas de Venezuela.

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