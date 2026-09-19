El Gobierno de Honduras declaró como terroristas a tres grupos criminales que operan en el país, una medida con la que busca ampliar las herramientas de las autoridades para combatir estructuras vinculadas con delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios.

La decisión fue tomada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

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Grupos criminales declarados terroristas en Honduras

El CNDS acordó declarar como terroristas a tres organizaciones criminales, pero el gobierno decidió mantener sus identidades en reserva debido a las operaciones que prepara contra ellas.

Tomás Zambrano explicó que hacer públicos los nombres podría alertar a sus integrantes sobre las acciones que serán emprendidas.

Aunque las autoridades no revelaron oficialmente los nombres de las tres organizaciones, medios hondureños y reportes previos identifican entre las principales estructuras criminales que operan en el país a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

¡Firmeza contra el crimen organizado! 🇭🇳



La reforma al Código Penal ya permite nuevas herramientas para enfrentar a las estructuras criminales. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ya declaró terroristas a tres grupos criminales.



Desde el @hn_congreso respaldamos estas… pic.twitter.com/vBO01NTSEn — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) September 19, 2026

La declaratoria ocurre después de que el gobierno hondureño analizara distintas alternativas para enfrentar los niveles de criminalidad en el país.

¿Qué cambia al declarar terroristas a estos grupos en Honduras?

La medida busca otorgar mayores facultades a las instituciones de seguridad para intervenir contra las organizaciones identificadas.

Una de las propuestas contempla que personas vinculadas con estas estructuras puedan ser trasladadas a módulos de máxima seguridad incluso si permanecen en prisión preventiva y todavía no cuentan con una sentencia condenatoria.

MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD



1. Declaratoria de tres grupos criminales como organizaciones terroristas

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró como terroristas a tres estructuras criminales, aplicando las reformas al Código Penal aprobadas previamente por… pic.twitter.com/tn9ZE0gsEA — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) September 19, 2026

También se plantea limitar las comunicaciones de los internos para dificultar que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.

El plan incluye además mayor presencia de policías y militares en zonas identificadas con altos niveles de criminalidad, así como recursos para unidades especiales, tecnología, vehículos y equipo operativo.

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