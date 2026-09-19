El Gobierno de Honduras declaró como terroristas a tres grupos criminales que operan en el país, una medida con la que busca ampliar las herramientas de las autoridades para combatir estructuras vinculadas con delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios.
La decisión fue tomada por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
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Grupos criminales declarados terroristas en Honduras
El CNDS acordó declarar como terroristas a tres organizaciones criminales, pero el gobierno decidió mantener sus identidades en reserva debido a las operaciones que prepara contra ellas.
Tomás Zambrano explicó que hacer públicos los nombres podría alertar a sus integrantes sobre las acciones que serán emprendidas.
Aunque las autoridades no revelaron oficialmente los nombres de las tres organizaciones, medios hondureños y reportes previos identifican entre las principales estructuras criminales que operan en el país a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
La declaratoria ocurre después de que el gobierno hondureño analizara distintas alternativas para enfrentar los niveles de criminalidad en el país.
¿Qué cambia al declarar terroristas a estos grupos en Honduras?
La medida busca otorgar mayores facultades a las instituciones de seguridad para intervenir contra las organizaciones identificadas.
Una de las propuestas contempla que personas vinculadas con estas estructuras puedan ser trasladadas a módulos de máxima seguridad incluso si permanecen en prisión preventiva y todavía no cuentan con una sentencia condenatoria.
También se plantea limitar las comunicaciones de los internos para dificultar que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
El plan incluye además mayor presencia de policías y militares en zonas identificadas con altos niveles de criminalidad, así como recursos para unidades especiales, tecnología, vehículos y equipo operativo.
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