Periodista Roberto Montalvo recibe amenazas de muerte; organizaciones piden investigación

La organización Artículo 19 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigar de manera urgente las amenazas de muerte que recibió el periodista Roberto Montalvo Hipólito.

El comunicador, quien es director del medio digital Las Noticias con Montalvo, recibió amenazas de muerte el fin de semana pasado en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz, por lo que solicitó medidas de protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de lo Periodistas (CEAPP), quien ya inició acompañamiento en el caso.

Periodista Roberto Montalvo recibe amenazas de muerte a través de su celular

¿Qué se sabe de las amenazas de muerte al periodista Roberto Montalvo?

El periodista informó que recibió mensajes con amenazas, por lo que decidió denunciar los hechos ante la fiscalía, de acuerdo con la publicación realizada a través de su plataforma digital.

Las amenazas las recibió a través de sus WhatsApp desde un número no identificado y el mensaje incluía un audio en que se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Organizaciones piden a autoridades medidas urgentes

Además de pedir a la FGR y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigar de manera urgente las amenazas, Artículo 19 recordó, que conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Estado tiene la obligación de garantizar medidas de protección efectivas cuando existe riesgo para los comunicadores.

También pidió al Mecanismo Federal de Protección para Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la CEAPP, activar medidas de seguridad para el periodista y su familia.

