Donald Trump anuncia “Fuerza de IA”; buscará vigilar el desarrollo de la Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, anunció la creación de una nueva “Fuerza de IA” y adelantó que su gobierno nombrará a un nuevo coordinador de Inteligencia Artificial, en medio del creciente debate sobre los riesgos que puede representar el rápido desarrollo de esta tecnología.

El mandatario aseguró que su administración no permitirá que las preocupaciones sobre la inteligencia artificial frenen el crecimiento de la industria estadounidense. Al mismo tiempo, señaló que el nuevo grupo buscará identificar posibles actividades perjudiciales relacionadas con la IA.

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¿Qué hará la nueva Fuerza de IA de Trump?

Por ahora, la Casa Blanca no ha explicado cómo estará organizada la llamada “AI Force”, qué agencias formarán parte de ella, cuál será su presupuesto ni cuáles serán sus facultades específicas.

Trump únicamente adelantó que el grupo tendrá entre sus objetivos detectar a los “malos” actores o actividades perjudiciales relacionadas con la inteligencia artificial. También anunció que próximamente dará a conocer a la persona que ocupará el puesto de coordinador de IA.

El anuncio deja abierta la posibilidad de que la nueva estructura funcione principalmente como un mecanismo de coordinación y vigilancia, aunque todavía no se ha definido públicamente su alcance.

Trump comparó la idea con la Fuerza Espacial que impulsó durante su primer mandato, aunque no está confirmado que la nueva iniciativa tenga una naturaleza militar.

Many people think that the words “Artificial Intelligence” are inaccurate, and very ineloquent, relative to AI, or Artificial Intelligence. A far more elegant and accurate description of this new phenomena would be Superior Intelligence (SI) or, Extreme Intelligence (EI) or,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Donald Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA

Donald Trump ha mantenido una postura contraria a frenar el crecimiento de la industria. En su red social, el mandatario aseguró: “No obstaculizaremos ni frenaremos de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la vigilaremos mientras crece”.

El debate también involucra a los centros de datos, cuya expansión es necesaria para operar sistemas avanzados de IA, pero que ha generado cuestionamientos relacionados con su consumo de energía y otros efectos.

La discusión se ha intensificado después de que figuras de la industria y especialistas expresaran preocupaciones sobre los riesgos de un desarrollo demasiado acelerado.

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