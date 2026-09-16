La Unión Europea no permitiría redes sociales a menores de 13 años y estas serían las razones

¿Estás de acuerdo con la medida? La Unión Europea se prepara para prohibir que los menores de 13 años tengan acceso a redes sociales, además de imponer restricciones al uso de la tecnología digital.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Ley de Infancia de la Unión Europea (EU Kids Act, en inglés) será discutida en los próximos días y tiene como objetivo que se limiten las cuentas de adolescentes entre 13 y 15 años, incluso aquellas que son supervisadas por padres de familia.

“Nada de redes sociales para menores de 13 años. Nada de cuentas personas para menores de 15 años (...) cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección”, explicó.

#ÚLTIMAHORA | La presidenta de la Comisión Europea anuncia que la UE prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes hasta los 15. pic.twitter.com/LH395u1H66 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 16, 2026

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¿Por qué la Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años?

La iniciativa llegó al pleno de la Comisión Europea, luego de que varios países miembros han introducido leyes locales para limitar el uso de redes sociales, así como páginas de internet para niños y niñas al considerar que su identidad y desarrollo puede estar en peligro.

Algunas empresas de tecnología tienen disposiciones sobre la edad de acceso a estas redes; sin embargo, la presidenta puntualizó que “soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes empresas tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo”, por lo que adelantó que se trabajará en esto.

En las discusiones del parlamento estarán invitadas algunas empresas de tecnología, tras peticiones de los directores de Anthropic, OpenAI y xAI, así como otros expertos en el desarrollo de las infancias, con el fin de que sea un debate completo.

¿Qué pasa si la Unión Europea aprueba la ley que limita el uso de internet en menores de edad?

Los especialistas europeos plantean que aún puede tardar la aprobación de esta ley, debido a que debe de ser aceptada por cada uno de los países miembros.

Pese a enfrentarse a grandes empresas, la presidenta de la Comisión Europea dejó en claro que “Europa tiene el poder de actuar. Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes empresas tecnológicas”.

Vale la pena rescatar que Francia fue el primer país en prohibir las redes sociales para menores de edad; sin embargo, la medida fue anulada por el Tribunal Constitucional. Paralelamente, España, Dinamarca y Suecia son tres de las principales naciones que impulsan este cambio.

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