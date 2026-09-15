EUA acelera la “guerra de las galaxias”; admite militarización del espacio con armas en órbita

Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial ha desplegado armas de “control espacial” en órbita, capaces de defenderla ante “acciones hostiles de adversarios”.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante un discurso este lunes en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio. La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

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Secretary of the Air Force Dr. Troy Meink emphasizes the need to operationalize autonomous systems as quickly and effectively as possible to the meet the challenge of America's adversaries. #AFANational pic.twitter.com/6LJxYOAxOU — Air & Space Forces Association (@AFA_Air_Space) September 14, 2026

Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente. “Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”, señaló.

El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita. Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.

¿Qué dijeron China y Rusia?

Cuando hizo el anuncio, la Fuerza Espacial estadounidense citó a China como una amenaza. Pekín “desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, sostuvo.

Y mencionó también a Rusia, otro rival geopolítico, del cual dijo que “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros”.

🇺🇸🇺🇸 The United States military has weapons in space and will use them to defend its forces,🧑‍✈️ Air Force Secretary Troy Meink said Monday. cnn repor. pic.twitter.com/Y564O8cnp5 — Anderson (@Anderson6x4) September 15, 2026

“Creemos que el espacio debe estar libre de cualquier arma”, reaccionó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, este martes ante periodistas. “Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino, por su parte, reaccionó advirtiendo contra la “militarización del espacio sideral, convirtiéndolo en un campo de batalla, así como contra una carrera armamentista allí”.

“Urgimos a la parte estadounidense a dejar de expandir sus capacidades militares y de prepararse para la guerra en el espacio exterior”, indicó este martes a periodistas el portavoz de la cancillería china Gou Jiakun. Ambos países son rivales geopolíticos e intentan ampliar su presencia estratégica en el espacio.

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