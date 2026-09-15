Asesinato de Claudia Tacoronte sacude a España: Cancelan intercambios universitarios con Morelos

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, provocó conmoción en la Universidad de Andalucía y llevó a la Universidad de Granada (UGR) a suspender nuevas estancias académicas en este Estado mexicano.

La joven originaria de Canarias y estudiante de educación infantil en la UGR se encontraba realizando una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuándo fue asesinada en Cuautla. El caso es investigado por las autoridades mexicanas bajo el protocolo de feminicidio.

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#Violencia 🚨 El caso de Claudia Tacoronte vuelve a encender las alarmas por la inseguridad. Pasó unas semanas en nuestro país y fue asesinada en Morelos.

Las autoridades de México y España aseguraron trabajar en el caso para que no quede impune y la Universidad de Granada ya… pic.twitter.com/QE1RZmBzuP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026





Minuto de silencio en la Universidad de Granada por el asesinato de Claudia Tacoronte

La UGR convocó un minuto de silencio en todos sus centros y en memoria de Claudia Tacoronte, y expresó su soledad con la familia, además, decidió cancelar los próximos desplazamientos de estudiantes hacia Morelos y plantear alternativas para quienes tengan prevista una estancia académica en esa institución.

La decisión ocurre después de que Claudia se convirtiera en la primera estudiante enviada por la Universidad de Granada a Morelos desde la formalización del programa de movilidad entre ambas instituciones.

🫂 El acto ha sido también un homenaje y recuerdo a la estudiante Claudia Tacoronte, “cuyos valores se ven reflejados en este mural”, como ha expresado la vicerrectora Mar Venegas https://t.co/8LqQZqHlX0 — Universidad Granada (@CanalUGR) September 15, 2026





¿Qué pasa con los estudiantes que ya están en Morelos?

La situación ha generado preocupación entre estudiantes españoles que participan en programas de intercambio. La información disponible señala que la UAEM activó medidas de atención para sus estudiantes extranjeros, incluida, asistencia psicológica.

El asesinato también provocó concentraciones y homenajes tanto en México como en España. En Morelos, estudiantes y docentes exigieron justicia y mayor seguridad para la comunidad universitaria.

La muerte de Claudia Tacoronte ha colocado nuevamente sobre la mesa una pregunta que trasciende al ámbito universitario: ¿qué medidas debe adoptar las instituciones para garantizar la seguridad de quienes realizan el intercambio académicos?

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

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