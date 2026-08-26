Las funciones que implementarán FB e Instagram tras pagar millonada por daños de sus redes sociales a niños

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

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¿A qué más se comprometió Meta?

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años. Entre estas medidas está:

La verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años

El bloqueo por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche

Un límite de uso diario por defecto de 2 horas

Modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

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