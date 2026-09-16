Japón rompe récord con cien mil habitantes de más de 100 años

Por primera vez desde 1963, Japón superó el umbral histórico de cine mil centenarios por primera vez, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

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Japón tiene más de cien mil habitantes de 100 años

De acuerdo con la información, la cifra de personas mayores de cien años aumentó 7.9% respecto al año anterior por lo que hay 107 mil 677 personas mayores de 100 años.

A partir de la década de 1990 comenzó la aceleración sostenida y los cien mil llegaron seis décadas después del inicio de los registros.

De los 107 mil 677 longevos contabilizados el 94.298 son mujeres (87,6%) y los hombres 12.379. Alrededor de 54 mil personas ya cumplieron 100 años.

La persona más longeva es una mujer de 114 años que vive en Kioto. Todos los mayores de 100 años recibirán una copa plateada como reconocimiento del Estado.

Natalidad en Japón registra caída

La población total de Japón es de 123 millones de habitantes y tiene una baja tasa de natalidad. Actualmente, uno de cada tres residentes reciben pensiones públicas.

Además el gobierno estima que necesitará unos 2,4 millones de trabajadores de la salud dedicados a la atención de adultos mayores.

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