Aprueban prohibir redes sociales a menores de 15 años en Francia; así funcionará la nueva ley

Francia dio un paso histórico en la regulación del uso de las redes sociales por menores de edad. El Senado francés aprobó una ley que prohíbe a los menores de 15 años abrir cuentas en plataformas como un TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube; una medida que busca proteger la salud mental, la seguridad y el bienestar digital de los niños y adolescentes.

La iniciativa, que aún requiere del aval definitivo de la Asamblea Nacional, cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien ha insistido en la necesidad de reducir el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas, además de fomentar hábitos como la lectura.

✅ L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la protection des enfants, en première lecture.



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¿Cómo funcionará la prohibición de redes sociales en menores de Francia?

Si la ley recibe la aprobación final, entrará en vigor el 1 de septiembre de este 2026 y a partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Además, las plataformas dispondrán de cuatro meses adicionales para cerrar las cuentas existentes pertenecientes a usuarios de ese rango de edad.

Las empresas telefónicas también estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad validados por la autoridad francesa de protección de datos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma.

✅ Adoption de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire



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¿Por qué Francia busca prohibir redes sociales en menores de 15 años?

Esta medida responde a una creciente preocupación internacional por los efectos que las redes sociales pueden tener el desarrollo de menores incluyendo problemas, relaciones con la salud mental, la exposición a contenidos, nocivos, el ciberacoso y la privacidad.

Aunque las plataformas digitales sostienen que ya cuentan con mecanismos de protección y límites de edad han señalado que cumplirán con las disposiciones establecidas por los gobiernos.

Países que ya prohibieron uso de redes sociales a menores de edad

De concretarse, Francia seguiría en camino de Australia, que en diciembre 2025, aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo, al restringir el acceso a menores de 16 años a diversas redes sociales, al igual que España.

Mientras tanto, la Comisión Europea trabaja en una regulación común para fortalecer la protección de niños y adolescentes en el entorno digital, por lo que la legislación francesa también será revisada para verificar su compatibilidad con las normas de la Unión Europea.

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