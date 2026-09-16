VIDEO: Rescate de niño con vida tras derrumbe de edificio en Gaza

El rescate de un niño con vida de entre los escombros de un edificio derrumbado en la Ciudad de Gaza llamó la atención de propios y extraños; sucedió durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 20206. El momento del rescate quedó registrado en video y muestra a los equipos de emergencia mientras trabajan entre los escombros de la estructura en busca de sobrevivientes.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y de las autoridades de Defensa Civil en Gaza, al menos 21 personas murieron tras el derrumbe, mientras continúan las labores de búsqueda ante el temor de que más personas permanezcan bajo los escombros.

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¿Qué pasó con el edificio derrumbado en Gaza?

El edificio derrumbado, que se ubicaba en el oeste de la Ciudad de Gaza, había sufrido daños estructurales durante ataques israelíes ocurridos previamente, por lo que se encontraba en condiciones estructurales comprometidas; en su interior permanecían familias desplazadas que buscaban refugio.

Los equipos de rescate enfrentaron enormes dificultades para retirar los restos de la estructura colapsada debido a la falta de maquinaria pesada, por lo que parte de las labores se realizaron de manera manual. Organismos internacionales también advierten acerca de los riesgos que representan numerosos edificios dañados que continúan ocupados.

“The house that survived the Israeli missiles collapsed today on its residents.”



🚨Heart Wrenching: At least 21 Palestinians, including eight children, have been killed after a residential building near Al-Sina’a area, west of Gaza City, collapsed under the weight of damage from… https://t.co/l7eY8ivuAf pic.twitter.com/bvQvgQRLlr — Gaza Notifications (@gazanotice) September 16, 2026

VIDEO IMPACTANTE: Niño es rescatado con vida tras el derrumbe de un edificio en Gaza

Las imágenes difundidas durante la jornada de este miércoles muestran el momento en que los rescatistas localizan y extraen a un menor de entre los restos del edificio, mientras continúan las labores para encontrar a otras posibles víctimas.

El derrumbe de este edificio vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan miles de personas que permanecen en estructuras dañadas por el conflicto y sin alternativas de alojamiento seguro. El rescate del niño ofrece un momento de esperanza en medio de una tragedia que continúa dejando víctimas.

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