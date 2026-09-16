¿En riesgo Reino Unido? Escocia, Gales e Irlanda del Norte elevan sus demandas de autonomía y presionan a Westminster

Escocia e Irlanda del Norte presionan por nuevos referéndums sobre su futuro político, mientras Gales busca ampliar las facultades de su gobierno en áreas como Policía y Justicia.

Los partidos unionistas sostienen que los líderes regionales están priorizando sus proyectos de autonomía e independencia frente a asuntos como salud y educación, mientras desde Inglaterra se defiende la permanencia del Reino Unido.

Una eventual separación modificaría el mapa geopolítico de Europa y obligaría a los nuevos Estados a definir sus sistemas financieros, asumir una parte de la deuda británica y negociar su relación con la Unión Europea.