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¿En riesgo Reino Unido? Escocia, Gales e Irlanda del Norte elevan sus demandas de autonomía y presionan a Westminster

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron una declaración conjunta para exigir una distribución diferente del poder dentro del Reino Unido.

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Por: Ximena Ochoa

Escocia e Irlanda del Norte presionan por nuevos referéndums sobre su futuro político, mientras Gales busca ampliar las facultades de su gobierno en áreas como Policía y Justicia.

Los partidos unionistas sostienen que los líderes regionales están priorizando sus proyectos de autonomía e independencia frente a asuntos como salud y educación, mientras desde Inglaterra se defiende la permanencia del Reino Unido.

Una eventual separación modificaría el mapa geopolítico de Europa y obligaría a los nuevos Estados a definir sus sistemas financieros, asumir una parte de la deuda británica y negociar su relación con la Unión Europea.

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