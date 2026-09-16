EUA insiste a México en investigar y arrestar a “políticos corruptos” ligados al crimen organizado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, identificó a México y otros 22 países como naciones productoras de drogas, así como lugares que permiten el tránsito ilegal de estos productos.

Por medio de un Determinación Presidencial que se presentó al Congreso de EUA el pasado 15 de septiembre, el mandatario estadunidense indicó que México aún debe de esforzarse más en el combate a los grupos criminales.

Incluso, señaló que el país debe de enjuiciar a los funcionarios corruptos que tengan nexos con los grupos criminales.

Gobierno de Estados Unidos Estados Unidos emitió la "Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027" (Captura de pantalla | Departamento de Estado)

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Lista de países que permiten el tráfico ilegal de drogas, según EUA

Además de México, el presidente Trump identificó a las siguientes naciones como “países de tránsito de drogas” y “productores de drogas ilícitas”:

Afganistán

Bahamas

Belice

Bolivia

Birmania

China

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

India

Jamaica

Laos

Nicaragua

Pakistán

Panamá

Perú

Venezuela

EUA exige mayor compromiso de México para combatir el tráfico de drogas

En el documento, el presidente Donald Trump reconoció que junto con México y Canadá han trabajado para detener el tránsito ilegal de drogas; sin embargo, aseguró que nuestro país deben de tomar medidas adicionales para erradicar estos delitos.

Específicamente con el país, destacó que han trabajado conjuntamente en materia de seguridad para combatir a líderes de cárteles, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervántes, El Mencho; no obstante, indicó que México necesita fortalecer la participación de la industria privada y aumentar las inspecciones de sus puertos de entrada.

“Además, las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, su financiación y sus redes criminales”, se pudo leer.

EUA pide a México enjuiciar a funcionarios corruptos

Finalmente, sobre el papel del país, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que México necesita “exponer, arrestar y enjuiciar” a los funcionarios corruptos que han colaborado con los cárteles.

“México debe tomar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio y continúan amenazando al pueblo estadunidense (...) esto incluye exponer, arrestar y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”, se pudo leer.

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