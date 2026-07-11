Líder supremo de Irán promete venganza por la muerte de su padre Alí Jamenei; Trump amenaza

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques de Israel y Estados Unidos que dieron comienzo a la guerra, y agradeció la “masiva participación” de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.

“Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente”, dijo el nuevo líder.

Añadió que “con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto” despide su cuerpo, aunque prometió “preservar su escuela de pensamiento”.

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Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas

Asimismo agradeció “sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad”.

¿Por qué Mojtaba Jamenei no aparece en público?

Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, video ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre. Este nuevo mensaje llega en un momento de escalada entre Estados Unidos e Irán, pese al memorando de entendimiento firmado entre ambos países el mes pasado, y cuando Washington considera “acabado” el alto al fuego.

El viernes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera. “Mil misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos”, escribió en su red Truth Social.

“Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”, aseveró.

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