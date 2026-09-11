Así cambió la seguridad en aeropuertos y edificios tras la caída de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001 sacudió al mundo pues se registró un ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC), un hecho que desató una serie de cambios en los protocolos de seguridad de aeropuertos y edificios.

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¿Cómo cambiaron los protocolos de seguridad en aeropuertos tras el 11 de septiembre?

Antes del 11 de septiembre de 2001, los vuelos en Estados Unidos eran menos rigurosos, los pasajeros podían llevar consigo cualquier artículo que no representara una amenaza y solo se buscaba detectar armas.

Sin embargo, luego del atentado a las Torres Gemelas en el que 19 personas pertenecientes a al-Qaeda secuestraron cuatro aviones y estrellaron dos en la Torres Gemelas, uno en el Pentágono y otro en un campo de Pensilvania todo cambió.

Ahora, la Administración de Seguridad en el Transporte se encarga de supervisar diferentes aspectos de la seguridad en terminales como por ejemplo las restricciones sobre los líquidos que se pueden llevar en el equipaje de mano.

Ahora todo el equipaje embarcado es revisado por máquinas de rayos X, también se reforzaron los controles para que los viajeros accedan a la zona de embarque de los aeropuertos y cabina.

Además se empezó a comprobar la idoneidad de todo el personal y se empezó a solicitar a los pasajeros que llegaran con mayor antelación.

Actualmente muchos países cuentan con sistemas de reconocimiento facial y hay máquinas que pueden detectar qué sustancias llevas en la maleta.

El control de acceso y vigilancia de edificios se endureció

Pero no solo los aeropuertos tuvieron cambios, en edificios altos y complejos gubernamentales o corporativos también se llevaron a cabo modificaciones.

Se empezó a solicitar una identificación y registro de cada visitante, en algunos se implementó el uso de huellas dactilares, tarjetas inteligentes y reconocimiento facial. Se instalaron pilares de acero y filtros vehiculares.

En cuanto a la estructura, los ascensores se empezaron a construir con hormigón armado de alta resistencia y se mejoró la densidad y adherencia de los materiales aislantes y los edificios se diseñaron con mayor capacidad de carga alternativa.

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