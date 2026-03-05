Brote de sarampión obliga a tomar una drástica medida en el mayor centro de migrantes en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias estadounidenses suspendieron las visitas al centro de detención Camp East Montana en Texas tras confirmar 14 casos de sarampión. El complejo permanecerá cerrado hasta el 20 de marzo para frenar la propagación del virus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Crisis sanitaria en Fort Bliss: fechas y restricciones por sarampión

El centro de detención de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, prohibió el acceso a visitantes y abogados debido a un brote de sarampión altamente contagioso. La medida busca contener la infección que ya mantiene a más de un centenar de personas bajo protocolos de aislamiento estricto.

La situación epidemiológica en el complejo reporta las siguientes cifras:

Casos confirmados: 14 diagnósticos activos de sarampión entre la población detenida.

14 diagnósticos activos de sarampión entre la población detenida. Personas en cuarentena: 112 migrantes aislados por contacto directo o síntomas sospechosos.

112 migrantes aislados por contacto directo o síntomas sospechosos. Fecha de reapertura: El acceso físico al sitio se reanudará tentativamente después del 20 de marzo.

La restricción de entrada impacta directamente en las visitas familiares y la asistencia legal de los más de 5,000 detenidos en el complejo.

Falta de protocolos médicos en Camp East Montana

La congresista Verónica Escobar denunció que la atención médica dentro del centro de carpas es deficiente o inexistente ante urgencias de salud. El personal operativo ha sido señalado por no utilizar tapabocas ni medidas de protección básicas para prevenir contagios masivos.

The Trump administration has used El Paso as ground zero for its sick, twisted immigration enforcement policies for years, and Camp East Montana is no different.



🧵https://t.co/uaIMnYQiQu — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) March 4, 2026

Este incidente se suma a una serie de alertas sanitarias y eventos críticos durante el 2026:

Otras enfermedades: Detección de al menos dos casos de tuberculosis a principios de marzo.

Detección de al menos dos casos de tuberculosis a principios de marzo. Seguridad interna: Tres fallecimientos registrados en el año, incluyendo un suicidio y un homicidio.

Tres fallecimientos registrados en el año, incluyendo un suicidio y un homicidio. Sobrepoblación: Niveles récord de detenciones a nivel nacional (según datos de enero 2026) con más de 73,000 migrantes bajo custodia federal.

Las organizaciones de derechos humanos exigen una revisión inmediata de las condiciones de higiene para evitar que el brote de sarampión se extienda a la ciudad de El Paso.

VIDEO: EUA pide a inmigrantes entregarse tras fin del Título 42

Impacto de las detenciones récord bajo la administración Trump

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) enfrenta el periodo más crítico en dos décadas debido al aumento de personas bajo su custodia. El hacinamiento en instalaciones temporales como Camp East Montana facilita la propagación de enfermedades respiratorias y virales.

El panorama migratorio en Texas presenta los siguientes datos oficiales:

Capacidad máxima: El complejo de carpas opera al límite con espacio para 5,000 personas.

El complejo de carpas opera al límite con espacio para 5,000 personas. Mortalidad: Más de 30 fallecidos bajo custodia de ICE en el último año fiscal.

Más de 30 fallecidos bajo custodia de ICE en el último año fiscal. Operatividad: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene el flujo de detenciones más alto desde su creación en 2001.

El gobierno federal mantendrá el cierre de la instalación mientras el equipo médico militar realiza las jornadas de vacunación y desinfección necesarias para declarar el área libre de riesgo biológico.