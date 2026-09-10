Tres sismos sorprenden Perú hoy 10 de septiembre

Perú, que se ubica en el temible Cinturón de Fuego, registró tres sismos en las últimas horas y dos de ellos tuvieron una magnitud de 5.0, lo que ha despertado el temor de algunos habitantes por lo que pueda pasar.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los tres temblores se registraron en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, en tan solo cuatro horas, este jueves 10 de septiembre.

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¿Cómo fueron los sismos que se registraron en Perú hoy?

El primero de ellos se registró a las 12:48 de la mañana y tuvo una magnitud de 5.4, una profundidad de 15 km y como epicentro Santa María de Nieva, Condorcanqui-Amazonas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0649

Fecha:10/09/2026 01:42:41

Mag:5.4

Prof:15km

Lat:-3.91

Long:-77.40

Int:III-IV Santa María de Nieva

Ref:92 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/pFSHl4xAVD — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 10, 2026

El segundo se registró a la 1:10 de la mañana, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 15 km. Epicentro fue el mismo que el primero.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0650

Fecha y Hora Local: 10/09/2026 02:04:17

Magnitud: 4.1

Profundidad: 15km

Latitud: -3.89

Longitud: -77.40

Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/Uh3bx8x2Li — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 10, 2026

Por último, el tercer sismo se registró a las 4:45 horas, tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 15 km. El epicentro fue el mismo que los anteriores.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0651

Fecha:10/09/2026 05:39:35

Mag:5.0

Prof:15km

Lat:-3.90

Long:-77.39

Int:III Santa María de Nieva

Ref:94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/9ZmuxVYVyk — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 10, 2026

¿Qué países están en el Cinturón de Fuego?

Hay más de 20 países que se ubican sobre el Cinturón de Fuego y en muchos de ellos ya se registraron sismos en los últimos meses:

Países de América

Argentina

Chile

Perú

Ecuador

Colombia

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

México

Estados Unidos

Canadá

Países de Asia

Japón

Filipinas

Indonesia

Rusia

Taiwán

China

Países de Oceanía

Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea

Vanuatu

Tonga

Islas Salomón

Fiyi

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