Tres sismos sorprenden Perú hoy 10 de septiembre

Perú, que se ubica en el temible Cinturón de Fuego, registró tres sismos en las últimas horas y dos de ellos tuvieron una magnitud de 5.0, lo que ha despertado el temor de algunos habitantes por lo que pueda pasar.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los tres temblores se registraron en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, en tan solo cuatro horas, este jueves 10 de septiembre.
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¿Cómo fueron los sismos que se registraron en Perú hoy?
El primero de ellos se registró a las 12:48 de la mañana y tuvo una magnitud de 5.4, una profundidad de 15 km y como epicentro Santa María de Nieva, Condorcanqui-Amazonas.
El segundo se registró a la 1:10 de la mañana, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 15 km. Epicentro fue el mismo que el primero.
Por último, el tercer sismo se registró a las 4:45 horas, tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 15 km. El epicentro fue el mismo que los anteriores.
¿Qué países están en el Cinturón de Fuego?
Hay más de 20 países que se ubican sobre el Cinturón de Fuego y en muchos de ellos ya se registraron sismos en los últimos meses:
Países de América
- Argentina
- Chile
- Perú
- Ecuador
- Colombia
- Panamá
- Costa Rica
- Nicaragua
- Guatemala
- México
- Estados Unidos
- Canadá
Países de Asia
- Japón
- Filipinas
- Indonesia
- Rusia
- Taiwán
- China
Países de Oceanía
- Nueva Zelanda
- Papúa Nueva Guinea
- Vanuatu
- Tonga
- Islas Salomón
- Fiyi
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