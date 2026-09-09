Amenaza de dron contra avión de Zelenski

El gobierno de Moldavia confirmó este miércoles que el despegue del avión que trasladaría al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a Noruega debió ser demorado debido al cierre del espacio aéreo moldavo por la presencia de dos drones rusos, y que la aeronave del mandatario ucraniano fue autorizada a despegar una vez que uno de los intrusos cayó a tierra y el otro salió del país.

De esta forma, se confirma la información adelantada por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien declaró a la televisión pública noruega NRK que el avión de Zelenski “estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba”. “Esa es la realidad en la que vive”, añadió el funcionario, quien sostuvo que “hubo algunos problemas para salir, pero nunca es fácil salir de Ucrania”.

Una versión similar entregó el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, quien relató que “hubo amenazas contra el avión”. Según el exsecretario general de la OTAN, Zelenski -que arribó a la capital noruega la noche del martes- contó lo sucedido a los presentes en las reuniones que mantuvo en Oslo, ciudad a la que el presidente ucraniano llegó para participar en los funerales de Harald V.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Overnight, Russian drones struck the Tudora–Starokazacie crossing point on our border with Ukraine. Two civilians were killed, three injured. The crossing is now closed. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 9, 2026

Sin embargo, una fuente de la presidencia ucraniana matizó esta versión: “se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso penetró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumania”, explicó. De hecho, todas las operaciones del aeropuerto de Chisináu, la capital moldava, debieron ser suspendidas. La fuente calificó de “exagerada” la afirmación de que Zelenski corriera el menor riesgo en esa situación.

Según el parte bélico diario del Ministerio ruso de Defensa, los militares rusos atacaron la pasada noche “instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache”, junto a la frontera con Moldavia, supuestamente utilizado para la importación de armamento a Ucrania.

Durante ese ataque, dos drones rusos ingresaron a Moldavia, en cuyo espacio aéreo permanecieron por más de una hora, antes de que uno cayera a tierra y se incendiara y el otro se dirigiera a Rumania. La presidenta moldava, Maia Sandu, denunció las violaciones rusas como “una seria amenaza a la vida de la población” y condenó el ataque que dejó dos muertos en el cruce fronterizo ucraniano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.