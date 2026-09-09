¡El agua se lleva todo! Lluvias torrenciales arrasan las montañas del Atlas en Marruecos

Una serie de fuertes lluvias provocaron el rápido crecimiento en los niveles de agua en los manantiales de Oum Er-Rbia, cerca de la localidad de Khenifra, en las montañas Atlas de Marruecos. Las imágenes captadas en un video muestran la fuerza de la naturaleza.

La crecida generó corrientes de gran intensidad que avanzaron por la zona y provocaron daños en infraestructura turística, de acuerdo con los reportes acerca de este episodio de la crecida en Marruecos.

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Intensas lluvias provocan la crecida en montañas Atlas de Marruecos

Las lluvias de las últimas horas hicieron que el nivel de los manantiales aumentara rápidamente y cuando grandes cantidades de agua se concentraron en poco tiempo en la zonas montañosas, las corrientes crecieron de manera súbita hasta convertirse en una corriente que buscó su cause convirtiéndose en un auténtico pelugro para las personas, los caminos y algunas instalaciones cercana.

Este desatre natural se registró en una región en donde los paisajes montañosos y los manantiales de Oum Er-Rbia son importantes atractivos naturales y turísticos.

‼️‼️Aguas arrasan las montañas del Atlas, en #Marruecos, después de que las fuertes lluvias provocaran un rápido aumento del nivel del agua en los manantiales de Oum Er-Rbia, cerca de #Khenifra, causando daños en la infraestructura turística. pic.twitter.com/IVFAR3Q86j — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) September 9, 2026

Lluvias desatan caos en montañas Altas de Marruecos

Cabe señalar que en terrenos montañosos, el agua puede desplazarse rápidamente por barrancos y cauces naturales. Una lluvia intensa puede provocar crecidas repentinas, especialmente cuando el suelo nom logra absorber toda el agua.

Además de afectar infraestructura, estas condiciones pueden generar riesgos para quienes se encuentran cerca de ríos, manantiales o zonas bajas.

Las imágenes de la crecida vuelven a mostrar como un fenómeno meteorológico puedes transformar, en cuentión de minutos, el comportamiento de un cauce. La naturaleza no siempre avisa: ¿qué tan preparados están los sitios turísticos para enfrentar lluvias cada vez más intensas?

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