Trump promete dividendo de 5 mil dólares si los republicanos ganan las elecciones de medio término

Donald Trump aseguró que los ciudadanos estadounidenses mayores de edad podrían recibir un dividendo de 5 mil dólares en caso de que el Partido Republicano obtenga la victoria en las elecciones de medio término.

Durante su participación en la Convención Republicana en Texas, Trump pidió a los votantes respaldar a su partido y planteó la elección como una decisión sobre la frontera, los recortes de impuestos, la seguridad y la riqueza de los estadounidenses.

El presidente también planteó un escenario hipotético en el que apareciera nuevamente en la boleta electoral y advirtió que una derrota republicana significaría perder parte de las políticas impulsadas durante su administración.