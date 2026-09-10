Tragedia en China: incendio en buque de carga deja al menos 20 muertos; inicia búsqueda de personas desaparecidas

China se encuentra viviendo una situación desesperante este jueves 10 de septiembre, luego de que un buque de carga extranjero se incendio en el puerto de Quingdao, lo que provocó la muerte de al menos 20 personas.

De acuerdo a la cadena estatal CCTV, en el barco iban 42 personas a bordo al momento de iniciar el fuego. Hasta el momento, se reportan cinco personas desaparecidas y ya se activó el protocolo necesaria para localizarlas.

El presidente de China, Xi Jinping, expresó la “necesidad de encontrar con vida” a las personas que no han sido localizadas, además de que exigió dar con los responsables de la tragedia que tiene en vilo al país asiático.

🚨#AlertaADN Al menos 20 personas murieron tras el incendio de un buque de carga en el puerto de Qingdao, China pic.twitter.com/L8pTgQAPIq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

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¿Cómo inició el fuego en el puerto de Quingdao, China, hoy 10 de septiembre?

Las autoridades chinas informaron que el fuego inició alrededor de las 11:15 horas (a las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre en México) y fue extinguido a las 14:30 horas (01:30 horas en el centro de la República Mexicana).

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