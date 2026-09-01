Más de mil muertos por riada; buscan reactivar la frontera entre Nepal y China

Este 1 de septiembre el número de personas fallecidas por el deslave en Nepal rebasó el millar, según informaron en conjunto las autoridades de Nepal y China, además de seguir con la búsqueda de más de 4 mil personas desaparecidas.

Derivado de esto, equipos de trabajo ya se encuentran reconstruyendo una carretera en el río Trishuli, cerca de la frontera con Nepal, la cual es la vía principal hacia el puerto Gyirong.

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Más de mil muertos por el deslave en Nepal

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) detalló estas cifras con un balance de 987 cuerpos encontrados en territorio nepalí y 16 confirmadas por parte del Gobierno chino.

Manish Maharjan, piloto de drones, ha sido clave para los equipos de rescate en Nepal encontrando a personas desaparecidas luego de las inundaciones.

En conjunto, más de 21 mil elementos del Ejército, Policía y Fuerza Armada se encuentran trabajando para ayudar en las labores dentro de las zonas afectadas por esta riada.

#LATEST 158 rescuers and 28 excavators and loaders are working around the clock to reopen damaged roads and reach the hardest-hit areas in Gyirong county, #Xizang, after the severe #mudslide. pic.twitter.com/ZgRPeOl7Gb — China Daily (@ChinaDaily) August 31, 2026

Buscan reactivar vías hacia la frontera entre Nepal y China

Equipos de rescate también se encuentran trabajando a marchas forzadas para reabrir la autopista que conduce al puerto de Gyrion.

Dicho lugar se vio afectado por los deslizamientos de logo en la región de Xizang, al suroeste de China.

Se busca reactivar la ruta para dar paso vital a equipo, personal y suministros hacia el área del desastre y continuar con las tareas de búsqueda.

Updates: Less than 1 km to go!



Rescuers are racing to reopen the G216 national highway leading to mudslide-stricken Gyirong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region.



Once reopened, the route will provide a vital passage for equipment, personnel and supplies into the… https://t.co/SG7WCuyKMp pic.twitter.com/GzCjKiahwK — Vibrant Huizhou (@VibrantHuizhou) September 1, 2026

Marchas forzadas para rescatar a trabajadores en Nepal

Y es que en las últimas horas se reportó que alrededor de 639 trabajadores se encuentran atrapados en túneles.

Rescatistas ya se encuentran en la zona donde crearon puentes temporales para acceder a zonas remotas y excavar entre los escombros.

Fue Manish Maharjan quien aseguró: “Descubrimos que los túneles estaban llenos de lodo, como pasta de dientes en un tubo. No había ningún hueco ni espacio vacío dentro”.

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