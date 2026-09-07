¿Por qué Trump publicó un mapa con México y Canadá bajo la bandera de EUA? La razón detrás de la polémica imagen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió generar controversia al publicar en su red social Thuth Social un mapa en el que México, Canadá, Groelandia, Islandia y varias islas del Caribe aparecen cubiertos por los colores de la bandera estadounidense.

La imagen muestra sobre el territorio la leyenda “United States of America”, pero Trump no escribió ninún mensaje para explicar qué significa o cuál fue la intención de compartirrla. Por ello, no existe una explicación oficial de Trump que permita afirmar que se trate de una propuesta formal de anexión territorial.

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¿Entonces por qué Trump publicó el mapa?

El contexto ayuda a entender la polémica. La publicación ocurrió después de que el magnate republicano difundiera otra imagen en la que proponia llamar “Nueva América” a Nuevo México, una idea que tampoco tiene efectos jurídicos y que fue rechazada por autoridades de ese estado.

Además, durante su segundo mandato, Trump he utilizado reiteradamentemapas, imágenes y cambios de nomenclatura geográfica para reforzar menajes relacionados con su visión territorial y política exterior. Entre ellos están su interés por Groelandioa, sus delcaraciones sobre Canadá y el cambio de denominación del Golfo de México a “Golfo de América” en documentos del gobierno estadounidense.

¿El mapa significa qué México pasará a ser parte de Estados Unidos?

Cabe señalar que una publicación en redes cociales no modifica fornteras ni soberanías nacionales. Desde la presidencia de México se ha reafirmado que México es un país libre, independiente y soberano, además de que se ha señalado que “no será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.

Asó, el mapa de Trump debe entenderse, por ahora, como una imagen política difundida en redes y no como un anuncio de modificación territorial. La pregunta que queda abierta es: ¿se trata simplemente de una provocación política, una estrategia de comunicación o una expresión de las ambiciones territoriales que Trump ha planteado durante su segundo mandato?

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