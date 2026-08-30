¿Qué pasa en el mundo? Inundación repentina deja más de 20 desaparecidos: Hay alerta en el Gran Cañón

Una inundación repentina de gran magnitud golpeó el área del Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos, provocando evacuaciones, daños importantes, además de un intenso operativo de búsqueda de más 20 reportados como desaparecidos o sin localizar, según el más reciente informe del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

SWEPT AWAY 👀: A sudden, powerful flash flood tore through the Grand Canyon, sending a bunkhouse drifting downstream through muddy, debris-filled floodwaters on Saturday. pic.twitter.com/RJPwmou309 — FOX Weather (@foxweather) August 30, 2026

El fenómeno ocurrió durante la jornada del 29 de agosto en Bright Angel Canyon y la zona de Phantom Ranch, donde las fuertes lluvias provocaron una crecida súbita de las corrientes. El Servicio de Parques de Arizona solicitó información al público que pueda ayudar a determinar el paradero de las personas que se encontraban en la zonas afectadas.

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¿Qué pasa en el gran cañón?

La fuerza del agua causó severos daños en Bright Angel Canyon y destruyó prácticamente todos los puentes peatonales que cruzaban Bright Angel Creek. Gandes cantidades de lodo, rocas y otros materiales fueron arrastradas hacia el Río Colorado.

Al menos 62 personas fueron mediante operaciones coordinadas con las autoridades de Arizona. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas por el fenómeno.

Videos difundidos tras la emergencia muestra la dimensión de la crecida, además de los daños ocasionados en caminos, puentes y zonas de acceso.

¿Qué zonas permanecen cerradas por la inundación repentina?

Las autoridades mantienen cerrados hantom Ranch, Bright Angel Campground, North Kaibab Trail y varios puentes, además de suspender temporalmente las actividades en el río Colorado, justo en el área afectada.

🚨 PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED



The NPS is asking for information about more than 20 individuals who may be missing or unaccounted for following the Aug. 29 flash flood in Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area.



If you know of hikers/backpackers who were in the Bright… pic.twitter.com/S6S6zHSZ7Q — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 30, 2026

El NPS advirtió que podrían registrarse nuevas tormentas, lluvias, intensas, inundaciones, repentinas, deslaves, además de la caída de rocas durante los próximos días.

La emergencia nos recuerda que en un entorno como el gran cañón, una lluvia intensa puede transformar rápidamente las condiciones de seguridad; ¿Qué te han preparado esta un destino turístico ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos?

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