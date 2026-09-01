Reportan que Raúl Castro está gravemente enfermo

Este martes medios reportan que Raúl Castro se encuentra gravemente enfermo tras sufrir un accidente cerebro vascular.

Cabe recordar que Raúl Castro fue primera figura del régimen de forma interina tras la designación hecha por su hermano Fidel Castro en julio de 2006 y asumió la responsabilidad oficial en 2008.

Raúl Castro es la última figura ligada a la llamada generación de los históricos de la revolución por lo que su muerte podría originar una guerra de poderes en Cuba.

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¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Castro formó parte de los jóvenes que participaron en la lucha clandestina en el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Formó parte de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas y de la Dirección Nacional del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba.

En 1965 fue elegido Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ratificado en los congresos sucesivos.

En febrero de 1998 le fue conferido el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba. Su presencia pública ha sido limitada tras dejar la presidencia de Cuba en 2018 y han reportado que fue visto durante actividades relacionadas con el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro. También se le dio en La Habana durante actividades oficiales que se llevaron a cabo en mayo de 2026.

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