Ataque en Times Square: Asesinan a Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America

La violencia irrumpió a uno de los lugares más concurridos de Nueva York: Erin Piacenti, de 32 años y vicepresidenta de Bank of America, murió luego de ser apuñalada en Times Square, durante un ataque que las autoridades describieron inicialmente como aleatorio y sin provocación aparente.

Piacenti recibió heridas de arma blanca durante un ataque por lo que fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta. La noticia acerca de su identidad fue inicialmente reportada como Bloomberg y confirmada por autoridades citadas por medios estadounidenses.

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#Importante | Identifican a víctima del apuñalamiento en Times Square 🗽



Medios estadounidenses identificaron a la mujer que murió tras ser apuñalada ayer en Times Square como Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America pic.twitter.com/gLu2WcolCg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 1, 2026





¿Qué pasó durante el ataque en Times Square?

¿Cómo fue el ataque en Times Square? De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una mujer armada con dos cuchillos atacó a Piacenti y a un hombre de 68 años en las inmediaciones de las calles West 42nd Street y Séptima Avenida.

Los agentes localizaron a la agresora y utilizaron primero una pistola eléctrica Taser, pero la mujer avanzó hacia los policías con el par de cuchillos, por lo que los agentes le dispararon. La sospechosa murió posteriormente y solamente el hombre de 68 años sobrevivió al ataque.

🇺🇸🚨‼️ Crazy woman stabs Bank of America to death!



A knife-wielding crazy lady wounded two people at random in Times Square before attacking police in a cartoonish manner. The suspect, 49-year-old Pamela Cisneros, was killed.



Erin Piacenti, a Bank of America vice president, was… pic.twitter.com/SYKkvoo96c — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 1, 2026





¿Quién era Erin Piacenti?

Piacenti trabajaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America y tenía formación como abogada. Ella estudió en la Universidad de Pensilvania y posteriormente cursó Derecho en Fordham Law School.

Bank of America expresó su consternación por la murrte de la ejecutiva, además de que envió sus condolencias a familiares y seres queridos de Erin Piacenti.

El caso de la muerte de Erin Piacenti sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Nueva York. El ataque vuelve a colocar el foco sobre la seguridad en Times Square, uno de los puntos turísticos más emblemáticos y transitados de Nueva York.

Bank of America VP Erin Piacenti killed in Times Square stabbing



Erin Piacenti, 32, was fatally stabbed by 49 year old Pamela Cisneros, who was later shot and killed by police pic.twitter.com/C0wBPInCMo — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 1, 2026

Una tragedia que, más allá del perfil profesional de la víctima, deja una inevitable pregunta: ¿Cómo garantizar la seguridad en espacios públicos donde diariamente convergen millones de personas?

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