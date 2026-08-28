Rescatistas recuperan 584 cuerpos tras riada en Nepal

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas desaparecidas tras añadir al recuento a más de 900, tres días después de la devastadora riada que golpeó al país.

Entre los desaparecidos se encuentran 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero y 622 turistas extranjeros y nepalíes de residencia exterior, además de ciudadanos locales.

Según las autoridades nepalíes, el total de viajeros que no han podido ser localizados incluye también a 98 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 61 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 de Reino Unido, entre otras nacionalidades.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

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¿Cómo se produjeron las inundaciones en Nepal?

Los miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera han recuperado hasta ahora 584 cuerpos (579 en Nepal y cinco en China) de la inmensa masa de lodo que el miércoles sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china de Tíbet.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

Salen nuevos vídeos del deslizamiento en Nepal.. Se aprecia cómo arrasa con un campamento entero, la pobre gente no tuvo tiempo ni de escapar 😨😨.. pic.twitter.com/bi4vHzkbES — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 27, 2026

La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas cedió este viernes en Tíbet y puso en riesgo a los equipos que rastrean la zona. La policía nepalesa instó a todos los rescatistas a ponerse “inmediatamente a salvo”, pero levantó la alerta poco después.

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