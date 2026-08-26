Marco Rubio presiona a México: Exige acciones contra cárteles, fentanilo y migración

El Secreto de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio recibió este miércoles en Washington al canciller mexicano Roberto Velazco, en una reunión marcada por la seguridad, la migración y el combate al tráfico de drogas.

El encuentro ocurre en un momento de especial presión en la relación bilateral y mientras ambos gobiernos buscan mantener la cooperación en temas que impactan directamente a México y Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Met with Mexican Foreign Secretary @r_velascoa to discuss decisive actions to end illegal immigration, halt fentanyl trafficking, and dismantle Foreign Terrorist Organizations and cartels. pic.twitter.com/EGpqlJn9cW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

¿Qué le pidió Marco Rubio a México?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rubio pidió Mexico adoptar “acciones decisivas” para poner fin a migración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, además de desmantelar organizaciones criminales y privarlas de armas.

“El secretario Rubio ha instado a adoptar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, así como para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y los carteles y privarlos de armas”. — Portavoz Tommy Pigott

La postura estadounidense contrasta parcialmente con el mensaje difundido por Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), que destacó los avances alcanzados en materia de seguridad. Además de que informó que ambos funcionarios revisan los avances contra el tráfico de drogas y armas, además de la delincuencia organizada.

Cabe señalar que este encuentro llega en plena discusión acerca del futuro del T-MEC. La relación económica es estratégica: el comercio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos alcanzó aproximadamente 964 mil 100 millones de dólares en 2025, egún la oficina del representante comercial de Estados Unidos

Así, seguridad, migración y comercio vuelven a colocar a Mexico y Estados Estados Unidos ante una negociación decisiva.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.