Muere Ratko Mladic, exjefe militar de Serbia y condenado por genocidio en la Guerra de los Balcanes

Conocido como El Carnicero de Bosnia o El Carnicero de los Balcanes, Ratko Mladic murió a los 84 años este jueves 27 de agosto mientras cumplía una pena de cadena perpetua por genocidio durante la Guerra de los Balcanes.

De acuerdo a la agencia Reuters, la noticia fue confirmada por su abogado. Posteriormente, la secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y Minoritarios de Serbia, Lidija Pavicevic, detalló que falleció tras una grave enfermedad.

Bosnian Serb general ‌Ratko Mladic, who was serving a life sentence for genocide in the bloody 1992-95 war in Bosnia, has died ‌in the United Nations detention center in The Hague, Belgrade's Informer TV reported https://t.co/Q46SlM8jRg — Reuters (@Reuters) August 27, 2026

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¿Quién fue Ratko Mladic y por qué lo acusaron de genocidio?

Ratko Mladic nació en marzo de 1942 en Kalinovic, una ciudad que actualmente permanece en Bosnia y Herzegovina; sin embargo, durante su nacimiento y niñez este lugar era parte de Estado Independiente de Croacia, el cual estaba aliando a la Alemania Nazi y a la Italia fascista tras la derrota del Reino de Yugoslavia.

Con el tiempo y tras la Segunda Guerra Mundial, este país adoptó el nombre de Yugoslavia, con ideas profundamente comunistas gracias a la URSS.

Rakto provenía de una familia militar, ya que su padre Nedo Mladic era un líder militar en Bosnia, pero fue asesinado por croatas aliados a los nazis. Según contó, este recuerdo, además de la pobreza de su familia por la guerra, se enlistó y formar parte del ejército.

En su carrera militar fue influido por las ideas de Tito, presidente de Yugoslavia y quien impulsaba la unión de un estado multiétnico; sin embargo, esto se rompe tras la muerte de éste y con ello los países buscan su independencia.

El papel de Ratko Mladic en la Guerra de los Balcanes

En medio de esto, Mladic ascendió con el paso de los años llegando a ser jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, es decir, las fuerzas de los serbios en Bosnia.

Ahí fue parte del asedio a Sarajevo en donde murieron más de 10 mil personas, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Además, también se le acusó de liderar la masacre de Srebrenica en la que murieron alrededor de siete mil seres humanos, principalmente hombres y niños bosnios.

Estos hechos son calificados como el mayor “asesinato en masa” en Europa tras los hechos de la Segunda Guerra Mundial.

Acusaciones por genocidio y cadena perpetua

En 1996 fue acusado de crímenes de guerra y genocidio por el Tribunal Internacional para el exYugoslavia que organizó la ONU, ahí decretaron una orden de arrestó en su contra, la cual se concretó hasta 2011 y fue extraditado a La Haya. Durante ese tiempo vivió el Belgrado en un lugar de clase alta.

En noviembre de 2017 fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado de, al menos, 10 delitos de lesa humanidad y sentenciado a cadena perpetua. Permaneció en la prisión hasta el día de su muerte.

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