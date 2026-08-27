Después de semanas de testimonios, expertos y una batalla legal centrada en su estado mental, el juicio de Lindsay Clancy llegó a su momento decisivo: el jurado ya analiza las pruebas para determinar si es penalmente responsable por la muerte de sus tres hijos.

Los alegatos finales terminaron este jueves 27 de agosto en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, y los 12 integrantes del jurado comenzaron a deliberar poco después del mediodía.

La primera jornada terminó sin veredicto, por lo que el jurado regresará este viernes para continuar con el análisis del caso.

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Lindsay Clancy Juicio de Lindsay Clancy: jurado ya delibera, ¿Cuándo darán el veredicto? (Greg Derr/via REUTERS)

¿Qué está decidiendo el jurado en el juicio de Lindsay Clancy?

La pregunta central no es únicamente si Clancy mató a sus hijos, pues la propia defensa reconoce que ella fue responsable de sus muertes, pero sostiene que no debe ser considerada penalmente responsable debido a una enfermedad mental.

Los jurados deberán determinar si, al momento de los hechos, Clancy tenía capacidad para comprender la criminalidad o la gravedad de sus acciones.

La defensa sostiene que atravesaba una grave enfermedad mental, incluida psicosis posparto, y que su estado alteró su capacidad para comprender lo que hacía.

La Fiscalía, en cambio, reconoce que Clancy tenía problemas de salud mental, pero argumenta que podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y que tomó decisiones deliberadas antes de matar a sus hijos.

¿Qué argumentaron la defensa y la Fiscalía?

Los alegatos finales dejaron nuevamente frente a frente las dos versiones que han marcado el juicio.

El abogado defensor Kevin Reddington pidió al jurado considerar el deterioro de la salud mental de Clancy y sostuvo que una combinación de enfermedad psiquiátrica, medicamentos y atención médica insuficiente influyó en lo ocurrido.

La defensa también argumentó que Clancy sufría psicosis posparto y que había experimentado alucinaciones y pensamientos relacionados con matar a sus hijos y después quitarse la vida.

La fiscal Jennifer Sprague presentó una interpretación completamente distinta; según la Fiscalía, Clancy tomó decisiones ordenadas y deliberadas antes de los asesinatos.

Entre los elementos que destacó estuvo el hecho de que Clancy envió a su esposo a realizar diligencias y, según la acusación, incluso revisó cuánto tiempo le tomaría regresar, algo que los fiscales consideran evidencia de planificación.

El juez William Sullivan explicó a los jurados las reglas legales que deberán aplicar antes de tomar una decisión.

¿Qué pasó con los hijos de Lindsay Clancy?

El caso se remonta al 24 de enero de 2023, cuando los tres hijos de Clancy fueron encontrados muertos en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts; las víctimas fueron Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Después de los asesinatos, Clancy intentó suicidarse y quedó paralizada como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída desde una ventana de la vivienda.

Clancy admitió haber matado a sus hijos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal debido a enfermedad mental.

Juicio de Lindsay Clancy Juicio de Lindsay Clancy: jurado ya delibera, ¿Cuándo darán el veredicto? (Greg Derr/via REUTERS)

¿Qué dice la defensa sobre la salud mental de Lindsay Clancy?

La defensa sostiene que Clancy atravesaba un grave episodio de psicosis posparto cuando ocurrieron los asesinatos.

Durante el juicio, sus abogados presentaron testimonios y evidencia sobre el deterioro de su salud mental, así como sobre los tratamientos y medicamentos que recibió antes de enero de 2023.

Expertos llamados por la defensa respaldaron la teoría de que Clancy estaba en un estado psicótico y que no tenía el control necesario sobre sus acciones.

También se habló de voces que, según la versión presentada por la defensa, le ordenaban matar a sus hijos y después suicidarse.

Esto es fundamental para entender el caso: la psicosis posparto es una teoría de la defensa y no una conclusión establecida por el tribunal.

¿Cuándo darán el veredicto de Lindsay Clancy?

Por ahora, no existe una hora determinada para el veredicto; el jurado comenzó a deliberar este jueves 27 de agosto y terminó la jornada sin alcanzar una decisión, las deliberaciones continuarán el viernes 28 de agosto por la mañana.

Por eso, cualquier publicación que asegure que el veredicto se conocerá a una hora específica sería especulación.

La decisión puede llegar el viernes o tomar más tiempo, dependiendo de las deliberaciones del jurado.

¿Qué puede decidir el jurado sobre el caso de Lindsay Clancy?

Los jurados tienen varias posibilidades contempladas dentro del proceso; pueden declarar a Clancy culpable de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado o homicidio involuntario, según las instrucciones recibidas durante el juicio.

También pueden determinar que no es penalmente responsable debido a una enfermedad mental; en ese escenario, el resultado no equivale necesariamente a salir en libertad, ya que podría derivar en internamiento psiquiátrico conforme a la legislación aplicable.

¿Qué es la psicosis posparto?

La psicosis posparto es una enfermedad mental grave y poco frecuente que puede aparecer después del nacimiento de un bebé.

Se considera una emergencia psiquiátrica porque puede provocar una pérdida importante del contacto con la realidad.

Entre sus posibles síntomas están:

• Alucinaciones, como escuchar o ver cosas que no existen.

• Delirios o creencias falsas que la persona considera reales.

• Paranoia.

• Confusión y desorganización.

• Cambios intensos de ánimo.

• Agitación o comportamiento inusual.

La Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos señala que también puede presentarse insomnio severo, cambios rápidos de ánimo y dificultad para comunicarse.

La psicosis posparto no es lo mismo que la depresión posparto, aunque ambas pueden aparecer después del nacimiento, la psicosis implica síntomas psicóticos y requiere atención médica inmediata.

Por ahora, no hay veredicto de Lindsay Clancy, el jurado continuará deliberando y tendrá que decidir qué dicen las pruebas presentadas durante el juicio de Lindsay Clancy 2026 y si existe responsabilidad penal por la muerte de sus tres hijos.

La pregunta que ha marcado el caso Lindsay Clancy desde el inicio queda ahora en manos de los jurados: ¿su estado mental influyó en sus acciones o comprendía lo que estaba haciendo? La respuesta todavía no llega, pero el veredicto de Lindsay Clancy podría conocerse después de las deliberaciones.

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