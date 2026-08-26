“Solo pedía ayuda médica”: Dramático arresto de una madre migrante y su hija tras accidente en EUA

Lo que debía ser una atención de emergencia médica tras un accidente de tránsito, se transformó en una angustiosa pesadilla legal y familiar. Una madre inmigrante relató como ella y su hija terminaron bajo custodia migratoria justo en el momento en que recibirían asistencia en un dentro de salud de Florida, en EUA.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la detención de madre e hija en plena emergencia médica?

De acuerdo con el testimonio brindado por la afectada, el incidente comenzó después de un accidente de tránsito y que debido a las lesiones y el estado de shock, madre e hija fueron trasladadas para recibir atención médica urgente.

Sin embargo, en pleno proceso de evaluación, agentes del control migratorio intervención en el lugar y procedieron a su detención, además de posterior traslado a un centro de custodia.

Orlando, Florida



Grace Stephanie Calero Cabanilla, 39, and her daughter Giulianna Mía Carriel Calero, 19. Another car comes into their lane. The car rolls. They go to HCA Florida Poinciana with Grace in a neck brace.



The sister, Gia, says ICE walked into the ER, interviewed… pic.twitter.com/OEU1sYwafc — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 22, 2026

Este caso enciende nuevamente las alarmas entre activistas y defensores de los derechos civiles acerca de los límites de las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), espacios vulnerables como hospitales y centros de urgencias.

¿Qué dicen las normas sobre arrestos en centros médicos de EUA?

Históricamente, los centros de salud han sido considerados lugares “sensibles” o protegidos por garantizar que cualquier persona, independientemente de su status migratorio, pueda buscar auxilio sin temor a ser deportada; sin embargo, casos como este reflejan la creciente desprotección, además del temor persistente en las comunidades indocumentados al momento de acudir a pedir ayuda o reportar una emergencia.

La hija, según relatos de allegados, ha presentado un fuerte impacto psicológico y emocional tras ser separada de su entorno habitual en medio de la situación de vulnerabilidad física.

Madre e hija detenidas por ICE se autodeportaron a Ecuador

La madre ecuatoriana y su hija, quienes fueron arrestadas por agentes de migración mientras eran atendidas en un hospital de Florida, optaron por regresar a Ecuador; durante la jornada de este miércoles 26 de agosto de 2026, llegaron a la ciudad de Quito, capital ecuatoriana.

✈️#MIGRANTES| Grace Calero y Giulianna Carriel volvieron a Ecuador después de cinco días bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Denuncian que fueron esposadas de manos y pies pese a haber llegado a un hospital tras un grave accidente de tránsito.#LaRadioDeLasNoticias

Los… pic.twitter.com/37CI3TupYL — Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 26, 2026

¿Consideras que los hospitales deberían estar completamente blindados ante acciones de control migratorio en cualquiera circunstancia? Deja tu opinión en los comentarios.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.