Corea del Norte amenaza con “respuesta contundente” tras venta de armas de EUA a Corea del Sur

Aumenta la tensión en le península coreana, esto luego de que Corea del Norte condenó la aprobación de una inmiennte venta de armas y misiles de Estados Unidos (EUA) a Corea del sur, en un negocio estimado por 125 millones de dólares.

El régimen comunista también advirtió que responderá de manera “seria, inmediata y contundente”, ante cualquier acción quie considere hostil; dicha “amenaza” fue emitida durante la jornada de este jueves por un portavoz del Ministerio de Asuintos Exteriores norcoreano y difundida por la agencia estatal KCNA.

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🇺🇸🇰🇷 The US State Department has approved a Foreign Military Sales case to South Korea for AIM-9X Sidewinder Block II missiles with an estimated value of 125 million USD.



The package includes:

- one hundred and three (103) AIM-9X Sidewinder Block II tactical missiles

- ten (10)… pic.twitter.com/FeFatDuOBw — Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) August 26, 2026





Corea del Norte inquieta por venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta de 103 misiles aire-aire AIM-9X Sidewinder Block II, además de equipo relacionado, por un valor que se estima en unos 125 millones de dólares.

Pyongyang calificó el acuerdo como una “nueva amenaza” para su entorno de seguridad, además de que acusó a Washington de mantener una política hostil hacia la República Popular Democrática de Corea.

La reacción ocurre mientras Estados Unidos continúa fortaleciendo sus vínculos militares con Corea del Sur; según el gobinero norcoreano, Washington también ha aprobado este mismo año otros sistemas de armamento para Seúl, incluidos helicópteros y bombas de precisión.

¿Aumenta el riesgo de una nueva escalada?

La advertencia llega en un momento particularmente sensible; Donald Trump ha expresado interés en retomar el diálogo con Kim Jong-Un, aunque Pyongyang no ha mostrado publicamente una disposisión clara para reanudar las negociaciones.

La pregunta ahora es si esta nueva disputa quedará solamente en una advertecia diplomática o si provocará una nueva escalada en una de las regiones más tensas del mundo.

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