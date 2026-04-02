Fraude en Monte Everest: El “envenenamiento” de montañistas para provocar mal de altura y cobrar seguros millonarios

Un escándalo sacude al turismo en Nepal, tras revelarse una compleja red de fraude que involucra a guías del Monte Everest, empresas de trekking, operadores de helicópteros y hospitales.

La Oficina Central de Investigación de la Policía de Nepal (CIB) indaga a decenas de guías por una presunta estafa que generó aproximadamente 20 millones de dólares en fraude de seguros. Para ello, "enfermaban" o "envenenaban" a los alpinistas.

Los excursionistas habrían sido enfermados intencionalmente para justificar rescates de emergencia, que en realidad nunca eran necesarios. El caso incluye acusaciones contra al menos 32 personas y al menos 11 han sido detenidas como pate de la investigación.

🚨 | La policía de Nepal ha imputado a 32 personas —entre ellas guías del Everest, operadores de helicópteros y directivos hospitalarios— por adulterar la comida de excursionistas con bicarbonato de sodio para provocar síntomas similares al mal de altura y forzar rescates en… pic.twitter.com/dA4f9Bp57l — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 1, 2026

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¿Cómo funcionaba la estafa de guías en el Monte Everest?

Entre 2022 y 2025, las autoridades identificaron 4 mil 782 pacientes extranjeros en los centros implicados y confirmaron al menos 171 rescates falsos.

Según las investigaciones, algunos guías adulteraban alimentos. Se utilizaba bicarbonato de sodio para provocar malestar. Los síntomas generados eran similares al mal de altura. Esto causaba preocupación en los visitantes.

En otros casos, se reportó el uso de sustancias como levadura. También se administraban medicamentos en exceso.

Los turistas eran presionados para aceptar evacuaciones supuestamente por razones médicas. Estas se realizaban en helicóptero, lo que implicaba un alto costo. Una vez que los excursionistas accedían al "rescate", eran trasladados a hospitales donde se generaban diagnósticos falsos o exagerados para justificar tratamientos y cobros elevados a aseguradoras internacionales.

🇳🇵‼️ | NUEVO ESCÁNDALO MILLONARIO



Guías de montaña en el Everest han sido acusados de envenenar deliberadamente a sus escaladores, para provocarles fuertes dolores gastrointestinales que simularan mal de altura o intoxicación, con el fin de activar costosos rescates en… pic.twitter.com/awvaaj5sTZ — UHN Plus (@UHN_Plus) April 1, 2026

La manipulación financiera permitía que un solo helicóptero con varios pasajeros fuera facturado individualmente a cada aseguradora a precio de chárter completo, multiplicando los ingresos de una operación de 4 mil dólares hasta los 12 mil dólares.

Según reportes, turistas registrados "en estado crítico" fueron vistos socializando en las cafeterías de los centros médicos mientras se tramitaban sus cobros.

El Hospital Internacional Era habría recibido más de $15.87 millones, y el Hospital Internacional Shreedhi más de $1.22 millones en relación con las operaciones de rescate falsos.

El caso sigue en investigación. Se analizan responsabilidades. También se recopilan pruebas y testimonios.

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