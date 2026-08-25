Lindsay Clancy: el juicio por la muerte de sus tres hijos llega a un momento decisivo

El caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, vuelve a estar bajo los reflectores.

Una petición de la defensa puso en riesgo el proceso después de que un perito hiciera referencias a un aspecto personal de Clancy durante su testimonio.

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El juez consideró que esas declaraciones fueron inapropiadas, pero decidió no anular el juicio; ahora, la atención está puesta en una pregunta que podría ser clave para determinar su responsabilidad: ¿sus problemas de salud mental llegaron a convertirse en una condición que le impedía comprender lo que hacía?

La defensa y la Fiscalía tienen versiones completamente distintas y el juicio está cada vez más cerca de conocer su desenlace.

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