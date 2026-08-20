“Una voz le ordenó hacerlo”: el escalofriante testimonio que sacude el juicio de Lindsay Clancy

El juicio de Lindsay Clancy está entrando en su etapa decisiva y un testimonio presentado esta semana volvió a poner bajo la lupa uno de los puntos centrales del proceso: el estado mental de la acusada.

El testimonio llegó cuando el proceso por la muerte de los tres hijos de Clancy, ocurrida en enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts, se encuentra prácticamente en su recta final.

Pero ¿qué dijo exactamente la capellana y por qué este testimonio es importante para el caso Lindsay Clancy?

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Juicio de Lindsay Clancy El juicio de Lindsay Clancy entra en su recta final. (Josh Reynolds/via REUTERS)

¿Qué dijo Lindsay Clancy sobre la supuesta voz?

Durante su declaración, Sheila Cavanaugh, capellana del Brigham and Women’s Hospital, contó que Clancy le habló de una voz que, según lo que la acusada le habría contado, le indicaba que debía actuar porque, de lo contrario, ella y sus hijos no estarían a salvo.

Cavanaugh explicó que su labor no consistía en realizar una evaluación psiquiátrica, sino en acompañar y escuchar a pacientes durante momentos de crisis.

La capellana también declaró que, después de los hechos, Clancy expresó alivio al pensar que sus hijos estaban a salvo.

Este punto fue presentado en el juicio dentro de la estrategia de la defensa, que busca demostrar que Lindsay Clancy atravesaba una grave alteración de su estado mental.

Sin embargo, el testimonio tiene un matiz importante: Cavanaugh estaba relatando lo que Clancy le habría contado, no estableciendo por cuenta propia que la voz existiera o que ella hubiese sufrido una alucinación.

Y ahí es donde entró la Fiscalía.

¿Por qué la Fiscalía cuestionó el testimonio de la capellana?

Durante el interrogatorio, los fiscales cuestionaron que la referencia a la supuesta voz no apareciera en las notas que Cavanaugh había elaborado sobre sus conversaciones con Clancy.

La capellana explicó que su función no era diagnosticar a Clancy y que la conversación se produjo en el contexto de su acompañamiento espiritual.

La diferencia es importante porque el jurado no está escuchando una conclusión médica sobre la existencia de esa voz, sino un testimonio acerca de algo que la propia acusada habría relatado.

Además, este no es el único testimonio relacionado con una supuesta voz; días antes, un psicólogo que atendió a Clancy después de la tragedia declaró que ella le había reportado escuchar una voz masculina que le decía que debía matar a sus hijos y después suicidarse.

¿Qué sostiene la defensa de Lindsay Clancy?

La defensa de Lindsay Clancy no centra su estrategia en negar que ella causó la muerte de sus tres hijos.

Su argumento principal es que no debe ser considerada penalmente responsable porque atravesaba una enfermedad mental grave al momento de los hechos.

Su abogado, Kevin Reddington, ha sostenido que Clancy padecía psicosis posparto y trastorno bipolar, además de argumentar que recibió un tratamiento farmacológico inadecuado.

Durante el juicio, especialistas y familiares han declarado sobre los cambios que presentó Clancy antes de enero de 2023.

La defensa busca que el jurado considere que su percepción de la realidad estaba gravemente alterada y que esa condición afectó su capacidad para comprender sus acciones.

Patrick Clancy El juicio de Lindsay Clancy entra en su recta final, pero un testimonio volvió a sacudir el caso. (David L. Ryan/via REUTERS)

¿Qué dice la Fiscalía sobre Lindsay Clancy?

La Fiscalía presenta una versión diferente, pues los fiscales sostienen que Clancy debe ser considerada responsable penalmente por la muerte de sus tres hijos y han presentado evidencia que, según su interpretación, demuestra que actuó de manera deliberada.

Entre las pruebas discutidas durante el proceso se encuentran testimonios, registros médicos y evidencia digital relacionada con búsquedas realizadas antes de los hechos.

La Fiscalía también ha cuestionado que Lindsay Clancy estuviera en un estado psicótico que le impidiera comprender lo que estaba haciendo, mientras tanto el centro del juicio no es únicamente establecer qué ocurrió el 24 de enero de 2023.

Ahora, el jurado tendrá que valorar qué tan afectada estaba la capacidad mental de Clancy y si esa condición modifica su responsabilidad penal.

¿Qué pasó con los hijos de Lindsay Clancy?

El caso se remonta al 24 de enero de 2023, cuando Clancy se encontraba en su vivienda de Duxbury con sus tres hijos, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

Ese día, Patrick Clancy salió de la vivienda, cuando regresó, encontró a los menores inconscientes y a Lindsay gravemente herida después de un intento de suicidio.

Los tres niños murieron como consecuencia de las lesiones sufridas y Lindsay Clancy sobrevivió, pero quedó paralizada de la cintura para abajo.

Desde entonces, el proceso judicial se ha concentrado en determinar la responsabilidad penal de Lindsay Clancy.

¿En qué etapa está el juicio de Lindsay Clancy?

Esta es actualmente una de las preguntas clave sobre el caso Lindsay Clancy; recordemos que el juicio comenzó a finales de julio y ya entró en su cuarta semana de testimonios.

El 17 de agosto, la Fiscalía terminó de presentar su caso, por lo que la defensa tomó el turno para llamar a sus testigos.

Este jueves 20 de agosto, la presentación de pruebas terminó antes de lo previsto después de que el jurado escuchara únicamente alrededor de 30 minutos de testimonio.

El proceso continuará con los últimos testigos de la defensa, pues, de acuerdo con los reportes más recientes, todavía se espera el testimonio de varios especialistas antes de que concluya esta etapa.

Después vendrán los argumentos finales, previstos para principios de la próxima semana.

Una vez que ambas partes presenten sus conclusiones, el jurado recibirá las instrucciones del juez y comenzará sus deliberaciones.

Por ahora, Lindsay Clancy sigue siendo acusada y no existe un veredicto.

¿Qué sigue después de los últimos testimonios?

El siguiente paso será que la defensa termine de presentar su evidencia; después, la Fiscalía podría presentar testimonios de réplica, si el tribunal los autoriza.

Concluida esa etapa, llegarán los argumentos finales de ambas partes; será entonces cuando Fiscalía y defensa tendrán una última oportunidad para explicar al jurado por qué consideran que su versión de los hechos es la correcta.

Posteriormente, el juez dará las instrucciones correspondientes y los integrantes del jurado comenzarán a deliberar.

Ese será el momento en que el caso entre en su última y quizá más esperada etapa: la decisión sobre la responsabilidad penal de Lindsay Clancy.

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