España irá a las urnas el 29 de noviembre; Sánchez adelanta elecciones tras crisis parlamentaria

Con información de Daniel Pucho Bogani de la Alianza Informativa Latinoamericana

Pedro Sánchez informó que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y llamar a elecciones generales el 29 de noviembre, decisión que será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El adelanto electoral ocurre después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre vivienda promovidos por el Gobierno español, en una derrota parlamentaria que evidenció las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyos.

En su mensaje, Sánchez reconoció que su gobierno ha cometido errores y sostuvo que necesita renovar y ampliar el respaldo ciudadano para impulsar sus reformas; también planteó que los españoles decidan entre distintas opciones políticas ante el escenario electoral.