Despliegan militares en la frontera con México; embajador de EUA reporta ataque contra la Guardia Costera

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, alertó de disparos contra la Guardia Costera estadounidense y a su vez de la coordinación con las fuerzas mexicanas para el despliegue de efectivos en la frontera de Tamaulipas.

A través de su cuenta de X, Ronald Johnson aseguró que la Embajada ya se estaba coordinando con las fuerzas mexicanas para patrullar ambos lados de la frontera y hacer frente a organizaciones “criminales y terroristas”.

The U.S. Embassy in Mexico is helping coordinate with Mexican forces deploying to the border area where U.S. Coast Guardsmen were fired upon. Mexican military commanders will communicate directly with deployed U.S. forces. Together, we intend to patrol both sides of our shared… https://t.co/ccEFGGANIv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 5, 2026

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Afirmó que ambas naciones tienen la intención de patrullar ambos lados y proteger así a la población, por lo que cualquier amenaza, en cualquiera de los dos lados será abordada rápidamente.

¿Cómo es el despliegue de seguridad en Tamaulipas?

El despliegue de elementos de seguridad forma parte de la “Operación Concurrente” llamada ‘Espejo’, en la frontera común del estado de Tamaulipas, en la que participan 500 efectivos mexicanos, que forman parte del Ejército y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

¿Qué dijo México sobre los disparos en la frontera con México?

Las autoridades mexicanas señalaron en conferencia que aunque se habían señalado disparos desde el lado mexicano, esta situación no se tiene detectada.

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