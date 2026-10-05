Deportaciones y cárcel sin derecho a fianza; Corte Suprema de Estados Unidos define destino de migrantes

El periodo de sesiones de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó este primer lunes de octubre y como cada año se extenderá durante nueve meses, hasta finales de junio o principios de julio del 2027. Existen tres temas sobre migración cruciales.

Estos aspectos relacionados a las políticas estrictas de Donald Trump en materia de migración conllevan a la detención y deportación masiva.

¿Cuáles son las políticas que afectan a migrantes en Estados Unidos?

La Corte Suprema definirá si el gobierno puede deportar personas a países que no son el suyo sin avisarles, si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede mantener detenidos sin derecho a fianza a quienes llevan años en el país y si un estado puede exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante.

El jueves acordó escuchar la disputa sobre una política de la administración del presidente Donald Trump que somete a millones de migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos a detención obligatoria durante sus procedimientos de deportación.

En esta última batalla legal sobre la agenda migratoria de línea dura de Trump, que ha llegado hasta el máximo órgano judicial de Estados Unidos, los magistrados se enfrentan a un tema que ha dividido a los tribunales inferiores.

En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió nuevas directrices para los funcionarios federales de inmigración, anunciando que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetos a detención obligatoria sin audiencia para fijar fianza durante la duración de sus procedimientos de deportación, que pueden tardar meses o incluso años en concluir.

La Corte Suprema también tiene previsto escuchar los argumentos de otro caso importante relacionado con la inmigración durante su próximo período de sesiones.

El martes, el tribunal autorizó al gobierno a reanudar, por ahora, las deportaciones rápidas de migrantes a países distintos al suyo, sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los perjuicios que podrían sufrir. Los magistrados programaron las audiencias de ese caso para diciembre.

¿Qué posibilidad existe de que se avalen estas políticas contra migrantes?

En lo que va del año, los migrantes han presentado más de 7 mil casos de este tipo ante tribunales federales, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de todas las demandas civiles presentadas en dichos tribunales.

La Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, ha permitido que varias de las políticas migratorias de línea dura de Trump entren en vigor.

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