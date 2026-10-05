Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro supera a Lula y la izquierda enfrenta una nueva crisis

Flávio Bolsonaro obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con 47.03% de los votos válidos, frente al 45.16% de Luiz Inácio Lula da Silva.

El candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro superó a Lula en la primera vuelta, aunque ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar la Presidencia.

Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre en la segunda vuelta, en una elección marcada por la polarización y el desgaste del actual gobierno.

Daniel Zovatto analiza el resultado electoral y la lectura de que una parte importante del electorado brasileño busca un cambio, una expresión que también utilizó Flávio Bolsonaro después de quedar en primer lugar.