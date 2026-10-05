Caso Cornell: Gobernadora de Nueva York nombra a Letitia James como fiscal especial

El caso Cornell volvió a ser tendencia, luego de que se revelaron nuevos detalles sobre la fallida investigación interna que llevó a cabo la universidad sobre la agresión sexual que sufrió una estudiante de 20 años en el campus, la gobernadora de Nueva York nombró a Letitia James como fiscal especial del caso.

La gobernadora señaló que ha perdido la confianza en la capacidad de Van Houten para llevar a cabo la investigación. James ya había abierto una investigación sobre por qué el fiscal de distrito del condado de Tompkins decidió no presentar cargos penales contra los agresores.

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Letitia James es la nueva fiscal especial en caso Cornell

A partir del 2 de octubre de 2026, Letitia James asumirá el control independiente del proceso para revisar las irregularidades y el curso de las indagatorias. El caso Cornell investiga la presunta agresión sexual grupal en contra de Jane Doe, cuando tenía solo 20 años de edad, por parte de siete integrantes de la fraternidad Chi Phi.

⚠️Una estudiante de la Universidad de Cornell denunció que siente jóvenes la drogaron y abusaron de ella, por lo que la joven denuncia a la institución por no tomar cartas en el asunto.

La lucha por justicia y el revuelo del tema llevó a las autoridades a reabrir la… pic.twitter.com/XHLtouOTNf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

Al respecto, la mandataria señaló que la víctima fue defraudada por el manejo inicial de la investigación por parte de las autoridades locales.

¿Qué pasó en la Universidad de Cornell en 2024?

La Universidad de Cornell se encuentra en el centro de un gran escándalo en Estados Unidos tras revelarse una demanda civil por una presunta violación grupal ocurrida en octubre de 2024.

Según la denuncia, una estudiante de entonces 20 años fue drogada con ketamina y abusada sexualmente durante horas por siete estudiantes miembros de la fraternidad Chi Phi, en el campus de Ithaca, Nueva York.

Existen mensajes de Snapchat e incluso mensajes de texto de los propios involucrados disculpándose días después por “no haber frenado las cosas antes de que se salieran de control”.

Documentos filtrados demostraron que la víctima declaró explícitamente ante la policía interna del campus que fue violada; sin embargo, la policía de la universidad omitió este hecho en el informe final enviado a la fiscalía del condado. “Puedo afirmar con total seguridad que me violaron”, declaró Doe en ese entonces.

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