¿Peste neumónica en Rusia? Aíslan a unas 200 personas tras muerte de una técnica de laboratorio

La muerte de una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en un instituto especializado en peste en la región de Siberia, provocó una alerta sanitaria, además de medidas aislamiento en la región rusa de Irkutsk, mientras los autores investigan el origen de la una neumonía que terminó con su vida.

La mujer, identificada por medios locales como Darya Shipilova, trabajaba en Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk y falleció el 2 de octubre en un hospital de la localidad de Shelekhov. La noticia generó rumores sobre un posible caso de peste neumónica, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Existen contagios de peste neumónica de Siberia?

Hasta ahora, Rospotrebnadzor, la agencia Rusia de protección sanitaria, no ha confirmado un caso de peste. La versión oficial señala que Darya Shipilova murió por una neumonía de etiología desconocida y que los análisis no encontraron microorganismos relacionados con su trabajo.

La incertidumbre, sin embargo, llevó a identificar y a poner bajo vigilancia médica a las personas que tuvieron contacto con la fallecida; reportes recientes sitúan el número de personas bajo observación que se encuentra en cerca de 200.

A Russian lab worker has died and thousands are in quarantine after a plague outbreak.



The World Health Organisation says the pneumonic form of plague is especially contagious and "can trigger severe epidemics".@SkyNewsThomas explains everything you need to know about… pic.twitter.com/PM7QNXp77h — Sky News (@SkyNews) October 5, 2026

¿Por qué preocupa tanto la peste neumónica?

La peste es causada por la bectería Yersinia pestis. Su forma neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse mediante gotículas respiratorias; sin tratamiento temprano puede ser mortal pero actualmente existen antibióticos eficaces contra la enfermedad.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits.



The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics.



The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city… pic.twitter.com/HcmTibPR9P — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

También circularon versiones no confirmaras acerca de un supuesto occidente en el laboratorio con una muestra del patógeno; las autoridades rusas aseguran que no encontraron evidencia de un accidente de este tipo.

Mientras continúan las medidas preventivas, las autoridades insisten en que la situación epidemiológica permanece estable; ¿qué sucedió realmente en el laboratorio de Irkutsk? Por ahora, esa es la pregunta que mantiene bajo vigilancia a la región.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.